VÁRMEGYEI HÍREK

Mostantól az új falubusz segít a napi teendőkben Csörnyeföldén

A napokban érkezett meg a településre az új önkormányzati falubusz, a jármű kulcsait pénteken Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő jelképesen át is nyújtotta Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármesternek. A település vezetője a zaol.hu hírportálnak elmondta: az önkormányzat tavaly januárban nyújtott be pályázatot új falugondnoki gépjármű beszerzésére. A rendelkezésre álló 15 millió forintos támogatásból egy Ford Transit típusú kisbuszt vásároltak, mondta a polgármester, aki hozzátette: a korszerű gépjármű hatalmas segítség a településen élők számára. Az időseknek napi szinten szállítják az ebédet, de a falubusszal viszik a nyugdíjasokat bevásárolni, illetve kórházi kivizsgálásokra is. Emellett az óvodás és iskolás gyerekek szállításában is szerepet játszik a kisbusz.

Egy 10 éves lány készítette a különdíjas répaburgert Miklósfán

Répás hamburger és barbecue marhasült répás feltéttel is készült a miklósfai répafőző fesztiválra a hagyományos paradicsomos répalevesek mellett. Nevezni idén is a megszokott három kategóriában – hagyományos répaétel, különleges répaétel, édes, vagy sós répás sütemény, vagy rétes – lehetett - tudósít a Zalai Hírlap. Az étkeket a délutáni megnyitó előtt adhatták le a nevezők. A szakmai zsűri idén tíz csapat által leadott 12 ételt értékelt. Hat volt ezek közül hagyományos paradicsomos répaleves, itt kiválasztották a három legjobbat. A különleges répaételek kategóriában neveztek kapros-tejfölös répalevessel, a már említett répás hamburgerrel és barbecue marhasülttel, melyet répás feltéttel tálaltak, illetve rétes és répás pogácsa is a zsűri elé került.

Feleslegessé váltak, ezért elbontják a határátkelő épületeit

Megkezdték a letenyei horvát-magyar határátkelő épületeinek bontását az M7-esen, melynek idén több szakaszát is felújítják – írja a zaol.hu. A bontási munkálatokat Horvátország schengeni övezetbe lépése indokolja, a kivitelezés a szükséges terelések kiépítésével és a táblák leszedésével április 12-én, szerdán elindult és több részletben, várhatóan öt hétig tart. Április 16-án további 4 helyszínen indultak meg a tereléskiépítések az M7-en, egy helyen pedig az M3-on.

Tulipánoskert díszlik a Mánta-patak völgyében

A kiskanizsai, „sáska” hagyományt vitte magával Borsos Adrienn új lakóhelyére, az Eszteregnyéhez tartozó Obornakra is, ahol létrehozta a Mántavölgyi virágoskertet – írja a zaol.hu. Első körben 12 ezer darab eredeti holland tulipánhagymát ültetett, a hagyományos Darwin és Triumph hibridtulipánokat, illetve újabb, különleges fajtákat, van kék és „fekete” is, bár utóbbi inkább püspöklila színű. Emellett az ágyásokba rózsákat, búzavirágokat, nagy, lila gömbvirágzatot fejlesztő díszhagymákat és bazsarózsákat is ültetett.

Vasboldogasszonyi ügyes kezek

A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával működő községi kézművesszakkör tagjai mutatkoznak be alkotásaikkal április 19-én, szerdán 17 órakor a vasboldogasszonyi művelődési házban nyíló kiállításon. Az érdeklődők a gyöngyfűzés és a papírfonás technikáival ismerkedhetnek meg, a tárlatot Németh Zsolt polgármester nyitja meg, a szakmai méltatásra Matyasovszky Margitot, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei igazgatóját kérték fel.

Húszéves a Gellénházi Nők Egyesülete

Idén húszéves a Gellénházi Nők Egyesülete. A jubileumra újra összeállt a civil szervezet Orchidea kamarakórusa. Előttük Dobos Sándor és Zumbók-Jakobovics Nikoletta, valamint a helyi iskola tanulója, Pirzsók Patrícia adott komolyzenei koncertet szombaton a művelődési házban – olvasható a Zalai Hírlapban. Jelenleg több mint félszáz tagja van az egyesületnek, többen Zalaegerszegről kapcsolódnak a szervezet életébe. A hölgyek és asszonyok leginkább a település kulturális életében vesznek részt, előadásokat szerveznek, színházba járnak, kreatív szakköröket tartanak, a környezetet megszépítő társadalmi munkákat, virágosítást vállalnak és karitatív tevékenységet folytatnak. Emellett kedvelt időtöltésük a csoportos kirándulás, az ünnepségen külön erre az alkalomra kinyomtatott térképen mutatták be, hogy mennyi látnivalót fedeztek fel a két évtized alatt. Jártak az ország összes megyéjében és a környező országokban egyaránt.

Bravúr Sopronban - a Zalakerámia ZTE KK már 2-0-ra vezet

Szombaton este a második felvonásához érkezett az NB I. A-csoportos férfi kosárlabda-bajnokság rájátszásában a Zalakerámia ZTE KK - Sopron negyeddöntős párharc, amit szerdai sikerükkel az egerszegiek várhattak kedvezőbb helyzetből. Sopronban viszont a hazaiak visszavágni készültek, de nem jött össze nekik: izgalmas találkozón a Zalakerámia ZTE KK győzött és 2-0-ra vezet a párharcban. Sopron-Zalakerámia ZTE KK 84-89.