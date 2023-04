VÁRMEGYEI HÍREK

Először szerveztek agrár- és iparos bált Pacsán

Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal szervezte meg múlt szombaton az agrár- és iparos bált a Városunkért Egyesület Pacsán – tudósít a zaol.hu. A Váró Étteremben megrendezett jótékonysági programra több mint százan érkeztek a kisvárosból és a környező településekről. A rendezvényen köszöntőt mondott Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára. Beszédében elmondta: nagyon örül a közösségépítő rendezvénynek, hiszen egy település, egy térség erejét mindig az mutatja meg, hogy mennyire erősek a közösségei. Pacsán most kitettek magukért, a jól sikerült rendezvény szép bevételt hozott a szervezőknek, csaknem 1 millió forintot, melyet további kulturális és közösségi rendezvényekre fordítanak, elsősorban a térségben élő gyermekek számára.

Az Alzheimer-kórra hívták fel a figyelmet nemrég Lentiben

Az Alzheimer-kórra, mint súlyos társadalmi problémára hívták fel a figyelmet nemrég Lentiben – írja a Zalai Hírlap. A térségi feladatokat ellátó Kolping Gondozási Központ szervezésében láthatta a közönség Kollár István Alzheimer című filmjét, mely emberi sorsok bemutatásával világít rá a betegségre és arra, hogyan hat az érintett családjára, környezetére. Gáspár Lívia, a Kolping Gondozási Központ intézményvezetője a betegség kapcsán arról beszélt, hogy áttekintve az intézményeikben gondozott idősek diagnózisát, megállapítható, hogy az utóbbi években megnőtt a demenciával élők száma.

Nagyszülők napját tartottak a söjtöri óvodában

A közelmúltban Nagyszülők napját tartottak a söjtöri óvodában. Az egész délelőttöt felölelő program vendégei bepillantást nyerhettek a három csoport életébe – írja a zaol.hu. A rendezvényre az ovisok minden korosztálya rövid műsorral készült, majd önfeledt, közös játék következett. A gyerekek megmutatták kedvenc játékaikat a nagymamáknak és nagypapáknak: a szőnyegen vasút és torony épült, a babaházban kávé és torta készült. A kézműveskedés fókuszában az akkor még csak közelgő húsvét állt: készültek ajtókopogtatók, hímes tojások, s ezeknek gyűjtőkosárkák is. A rendezvényt a Zirano bábszínház zárta. A két nemzedék tagjai tökéletes harmóniában töltötték a délelőttöt, nem lehetett megállapítani, hogy búcsúzáskor a jelenlegi, vagy a kicsit régebbi ovisok szeme csillogott-e jobban. Nagyszülők napja pedig lesz jövőre is.

Tavaszi nagytakarítást rendeztek Lentiben

A város is csatlakozott több civil szervezetén keresztül az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ országos környezettisztítási felhívásához. Horváth László polgármester elmondta, hogy Lenti rendszeresen csatlakozik a Te Szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz is, a keddre szóló felhívás ezt előzte meg. A tavaszi nagytakarításhoz a Szépkorúak Civil Szervezete, a Civil Nyugdíjas Klub, illetve a gyalogló idősklub tagjai közül csatlakoztak többen is, és a Helyi Értékek Házától indulva járták be a városkörnyéki túraútvonalakat és szedték össze az elszórt szemetet azokon a részeken, melyek kedvelt helyei kirándulóknak, sportolóknak.

Falugondnoki képzés indult Zala vármegyében

Harmadik alkalommal indult falu- és tanyagondnoki alapképzés Zala Vármegye Önkormányzata szervezésében – olvasható a Zalai Hírlapban. A megnyitót április 17-én tartották a megyeházán, ahol Pácsonyi Imre, a közgyűlés alelnöke, a képzés szakmai vezetője köszöntötte a résztvevőket. Az oktatásra 28 falugondnokot jelentett be a falugondnoki szolgálatot működtető település polgármestere. Minden falugondnoknak a munkába állását követő egy éven belül eredményesen el kell végeznie az alapképzést a foglalkoztatásához. A képzés idén is négyhetes, de nem folyamatosan, hanem szünetekkel megszakítva, hogy a falugondnokok a feladataikat a tanfolyam alatt is elláthassák. A képzésen elméleti és gyakorlati ismeretekkel gazdagodhatnak, olyan előadásokat hallhatnak, amelyekkel a megtanultakat munkájukban hatékonyan alkalmazni tudják.

Vers is járt a kávé és a tea mellé

Bibliotéka Café elnevezéssel különleges programot szervezett a költészet napjára a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár – tudósít a zaol.hu. A városi könyvtár egy estére irodalmi kávéházzá alakult át, ahol a helyi közélet fontos szereplői mutatták be kedvenc verseiket. A könyvtárba betérők ezáltal nemcsak illatos teát, vagy finom kávét választhattak, hanem egy-egy lélekemelő verset is, amit az említett személyek tolmácsoltak számukra. A Bibliotéka Caféhoz a Petőfi 200 emlékév jegyében alkalmi kiállítás is társult, ez utóbbit – melyet Farkas István József mutatott be – Petőfit ábrázoló, illetve a költő életéhez vagy munkásságához kapcsolódó érmekből, plakettekből, pénzekből és bélyegekből állították össze.

Nem jutott még tovább a ZTE KK, szépített a Sopron

Jön a harmadik felvonás és jöhet a harmadik ZTE-siker. Ezekkel a várakozásokkal gyülekeztek a nézők kedden kora este az egerszegi sportcsarnokban, ahol a férfi kosárlabda NB I. A-csoportjában a negyeddöntő újabb mérkőzése következett – olvasható a Zalai Hírlapban. A Zalakerámia ZTE KK egy lépésre volt már a továbbjutástól, de a Sopron nyert, így a párharc folytatódik. Zalakerámia ZTE KK - Sopron KC 87-99.