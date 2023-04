ZALAEGERSZEGI HÍREK

Az egészségért 175 percben: program a Göcseji Tudásközpontnál

Minden a 175-ről szólt kedden a Göcseji Tudásközpontnál, ahol egészségügyi szűrésekkel, tanácsadásokkal fogadták a piacra érkezőket – tájékoztat a Zalai Hírlap. A programot a 175 éves Szent Rafael Megyei Kórház, a Zalaegerszeg Járási Egészségfejlesztési Iroda, valamint a városi önkormányzat szervezte. Dr. Gasztonyi Beáta, a kórház főigazgatója arról számolt be, hogy az évforduló kapcsán minden hónapban tartanak az egészség megőrzését segítő rendezvényt. Ez alkalommal 175 percben különféle szűrésekkel – vércukorszint, vérnyomás, koleszterinszint, csontritkulás, testtömegindex – várták az érdeklődőket. Emellett táplálkozási tanácsokkal is szolgáltak, ennek részeként kilenc betegségcsoportra specializált receptekkel is. Ez utóbbiakból természetesen 175-féle között válogathattak az érdeklődők, akiket különlegességként megkínáltak Szent Rafael-kocka nevű süteménnyel is. Ebből három tepsivel, összesen 175 darab készült és egyenként 175 kalória energiát tartalmaztak.

Burkolatfelújítás a zalaegerszegi Iskola utcában

Befejeződött a zalaegerszegi Iskola utca burkolatfelújítása, a beruházásról kedden a helyszínen tartottak tájékoztatót – olvasható a Zalai Hírlapban. Mint az Balaicz Zoltán polgármester és Domján István önkormányzati képviselő szavaiból kitűnt, a Kovács Károly városépítő programban finanszírozott munkálatok eredményeképpen az óvodát és az általános iskolát is kiszolgáló út 260 méter hosszban újult meg a Gazdaság és a Körmendi utca között. A munkálatok során a hat méter széles útburkolat mellett az általános iskola épülete előtti járda burkolatát is felújították 120 méter hosszban. Az utca keleti oldalán 21 darab párhuzamos beállásos, szabvány szerinti parkolót is felfestettek. A csapadékvíz elvezetésére a meglévő 6 víznyelő aknát átépítették és a 15 rossz állapotú tisztítóakna fedőlapját is kicserélték. Korábban, 2022-ben az ivóvízvezeték rekonstrukciója is megtörtént a felújított szakaszon.

Föld napja a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban

Természeti értékeink védelmében címmel nyílt kettős kiállítás kedden délelőtt a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban – írja a zaol.hu. A hazai nemzeti parkok áttekintését, valamint a környezetszennyezés mértékét és a fokozódó hulladékterhelést bemutató tárlatot a Föld napja és a fenntarthatósági témahét alkalmából rendezték meg azzal a céllal, hogy a nemzeti parkok jelentőségére irányítsák a diákok figyelmét, s egyúttal környezeti neveléssel egybefüggő szemléletformálás, tudatos fogyasztói magatartásra nevelés is megvalósulhasson. Dienes Gyula művésztanár, a gimnáziumi rajzszakkör vezetője, a rajzszakkörön készült diákalkotások mentora szólt arról, hogyan mutatják meg a tanulók az alkotásaikkal a környezetvédelem problémáit. A megnyitón a szervezők nevében Stárics Roland igazgatóhelyettes, történelem-földrajz szaktanár méltatta a tárlaton alkotásokkal szereplő diákok széles körű látásmódját, probléma-, illetve értékfókuszú témamegragadását, a természeti környezetünk állapotáért és jövőjéért aggódó érzésvilágát.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Sétával a nőegyletek nyomában Nagykanizsán

A Honvéd Kaszinó Hölgyklubja kedden Nőegyletek nyomában címmel sétát szervezett 33 tagja, pártolóik és társszervezeteik részvételével Kanizsán – olvasható a Zalai Hírlapban. A belvárosi gyalogtúra alkalmával felkeresték többek között az Erzsébet téri Gutmann Palotát, a Rozgonyi utcai Missziós székházat, illetve a Nőegylet egykori székházát a Sugár utca 14. szám alatt. Utóbbi helyszínen az egyesületek vendégeként dr. Horváth László tárogatón játszott. Az épület homlokzatán 2006 óta tábla emlékeztet az 1843-ban alakult Nagykanizsai Izraelita Nőegyletre, mely több száz taggal segítette a rászorulókat. 1888-tól a népkonyha, másképp a „szegények tápintézete” évente 14 ezer adag ebédet osztott ki gyermekeknek – felekezeti megkülönböztetés nélkül. Dolgoztak, amíg csak lehetett, egészen a város zsidó származású lakosságának haláltáborokba hurcolásáig.

Városnapi forgatag Nagykanizsa szívében

A Bikini együttes és a Republic zenekar is kétórás élő koncertet ad az április 28-29-ei városnapi rendezvényen Nagykanizsán. A részletekről, a programkínálatról kedden a polgármesteri hivatalban tartottak sajtótájékoztatót a szervezők – írja a Zalai Hírlap. A kétnapos eseményt a Kanizsai Kulturális Központ és a Kanizsa Turizmusáért Egyesület közösen szervezi meg Nagykanizsa szívében, az Erzsébet téren és környékén. A kulturális szervezet igazgatója, Kovácsné Mikola Mária elmondta: a rendezvény ideje alatt a Csengery utca és a Fő út kereszteződésétől a Király utcai körforgalomig lezárják a belvárost. A fesztiválon öt országos hírű zenekar, 20 helyi fellépő s mintegy 250 szereplő ad műsort a szabadtéri színpadon. A színes vásári forgatagban húsz vendéglátóegység, hat borház kínálata mellett mintegy 35 kézműves árulja portékáit. Az Erzsébet téri Szentháromság-szobornál, a Fő úton és a Dél-zalai áruház előtti gyermekligetekben ingyenes játékokkal várják a családokat.

Hangszerbemutatót tartottak a kanizsai Inkey-iskolában

A "Dib-Dáb" Művészeti Kavalkád kanizsai állomásán a palini városrész Inkey-iskolájában a zenével és a hangszerekkel ismerkedtek a gyerekek a közelmúltban – tájékoztat a zaol.hu. A látványos, hangszerbemutatóval fűszerezett zenei programon a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI tanárai léptek fel. Baráth Adrien, Fekete Melinda Zsófia, Kéthelyi Kornél, Németh Renáta, Scheiber Krisztina elhozta többek között a szaxofont, a furulyát, a tubát, a fagottot és a trombitát. A következő tanévben megfelelő számú jelentkező esetén újraindítanák a zeneoktatást.

KESZTHELYI HÍREK

Horváth Csongor kiállítása a Balatoni Múzeumban

A keszthelyi születésű Horváth Csongor Gergőnek nyílt kiállítása a Balaton Színházban, aki már többször bemutatkozott a városban. A képzőművész a nyolcvanas, kilencvenes évek hangulatát idézi meg festményein. Horváth Csongor Gergő legújabb festménysorozata a „Golden Era” valóban aranykorszakot idéz. Az 1980-as és 90-es évek generációjának állít emléket, amelyben önmaga is a fiatalkorát töltötte. A megnyitón felelevenedett az internet előtti utolsó korszak, amely a művész szerint még alkalmas volt arra, hogy összehozza a fiatalokat. Mivel a képek többségét keszthelyi emlékek ihlették, a nosztalgia is teret kapott. Szóba kerültek a korszakot jellemző ruhák és zenék, valamint helyszínek, melyek meghatározták az akkori helyi fiatalok mindennapjait.

Vezetői engedély nélkül autózott egy férfi Keszthelyen

Az egyenruhások 2023. április 18-án 21 óra után pár perccel Keszthelyen, a Festetics György úton ellenőriztek egy személygépkocsival közlekedő helyi férfit. A 42 éves személy igazoltatása során megállapították, hogy érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezett, ennek ellenére vett részt járművével a közúti forgalomban. A rendőrök a sofőrt előállították a rendőrkapitányságra, majd engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési őrizetbe vették – írja a Zalai Hírlap.

A keszthelyi Tar Imrénét köszöntötték születésnapján

Tar Imréné született Barcza Mária április 1-jén ünnepelte 90. születésnapját. Szülei öt testvérével együtt nevelték fel. Aktív dolgozóként az akkoriban Fenékpusztán működött lengyár, később a keszthelyi Bakony Művek alkalmazottja volt. Nagyon szeretett kertészkedni. Első házasságából 2 fiúgyermeke született, jelenleg négy unokával és hat dédunokával büszkélkedhet – adta hírül a zaol.hu.