ZALAEGERSZEGI HÍREK

Húszéves a Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság

Húsz évvel ezelőtt, 2003-ban alapították a Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság Egyesületet. A tavalyi év beszámolóját egyöntetűen fogadták el a pénteki közgyűlésen. Tavaly többek között Villányban kirándultak, nyáron részt vettek a jótékonysági főzőversenyen az Aqua Cityben. Augusztus végén a marosvásárhelyi testvér egyesületet fogadták. Közel félszázan érkeztek a székelység központjából, őket Kaposvárra és Balatonlellére vitték kirándulni, illetve megtekintették a ZalaZONE Járműipari Tesztpályát is. A Zalai Hírlap érdeklődésére Major Gyuláné elnök elmondta, már izgatottan készülnek a húszéves ünnepségre, októberben a két évtized legszebb pillanatait felidéző megemlékezéssel egybekötött találkozót szerveznek, ahova várják a régi tagokat is. Jelenleg 87 tagot számlál a társaság, ám a közgyűlésen már két újabb belépőt köszönthettek a jelenlévők. 2003-ban dr. Hóbor Erzsébet alapította az egyesületet, akkor még csupán 15 fővel.

Motoros vezetéstechnikai tréninget tartottak Zalaegerszegen

Évek óta hagyomány, hogy a motoros szezon előtt vezetéstechnikai tréninget tartanak Zalaegerszegen. Szombaton az Alsóerdei Sport- és Élményparkban, valamint a Volánbusz Zrt. műszaki telephelyén gyakorolhattak a résztvevők – tudósít a Zalai Hírlap. A változó intenzitású esős idő kevésbé kedvezett a rendezvénynek, a 150 regisztráltnak csupán negyede érkezett az egyébként jó hangulatú programra, amit 13. alkalommal szervezett a Zalai 76-os Motoros Egyesület a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal és a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével karöltve. A lebonyolításban a pókaszepetki és a zalakarosi polgárőrök motoros tagozatának tagjai segédkeztek.

Zalaegerszegen mutatták be először idei műsorukat

Telt házas, a közönséget is tapssal megmozgató, nagy sikerű koncertet adott szombaton a megyeszékhelyi Art Moziban a kőszegi Ataru Taiko japán dobszínház Európa legnagyobb taiko dobjával – tájékoztat a zaol.hu. Sakura című bemutatójukat minden évben megújítják, az idei premiert a zalai vármegyeszékhely közönsége láthatta először, a turné közvetkező állomása Celldömölk lesz, július 8-án pedig egyedülálló kráterkoncertre várják az érdeklődőket a Ság-hegyre. Az Ataru Taiko ütőegyüttest Vörös Emil, a kőszegi zeneiskola pedagógusa akkori növendékeivel együtt alapította 2006-ban. A tagok az azt megelőző években különféle zenei műfajokban próbálták ki magukat, míg végül ráleltek a taiko csoportos dobstílusra. 2007 óta mintegy félezer koncertet adtak.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Újabb szép sikert ért el Nagykanizsa Város Vegyeskara

Arany és ezüst diplomával térhetett haza Nagykanizsa Város Vegyeskara a fővárosban, a Magyar Zene Házában megrendezett 18. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny és Fesztiválról. Cseke József karnagy szerint ez nagyon szép eredmény, amit rangos mezőnyben sikerült elérniük. A karnagy a Zalai Hírlapnak előrebocsátotta: utoljára 2019-ben vettek részt nemzetközi kórusversenyen Olaszországban. Most lehetőség adódott arra, hogy idehaza, kisebb költségigénnyel ismét megméressenek – magától értetődő módon éltek is ezzel. Már javában készülnek hagyományos pünkösdi hangversenyükre, amire május 26-án, pénteken kerül sor. Május 28-án, vasárnap a Ludvig Nemzetközi Művésztelep megnyitóján énekelnek, november 10-11-én pedig Zalaegerszegen, illetve Nagykanizsán lépnek fel, a vegyeskar korábbi karnagya, Hajdu Sándor halálának 10 éves évfordulója alkalmából rendezett emlékhangversenyen.

Premier-gála: hatvan táncos a színpadon

Új, és versenyeken már bemutatott, díjnyertes koreográfiákat is láthatott a közönség szombaton a HSMK-ban a Premier Táncklub hagyományos gálaműsorán. Németh Petra alapító, koreográfus az eseménnyel kapcsolatban a Zalai Hírlapnak elmondta, hogy minden évben egy alkalommal tart gálaestet a táncegyüttes, itt mutatják be a közönségnek, hogy milyen koreográfiákat tanultak az év során és mennyit fejlődtek a kisebb és nagyobb táncosok. A kétórás gálaesten 30 produkciót láthatott a közönség, a műsor különlegessége egy közös előadás volt a vendégfellépőkkel, a zalaszentgyörgyi Tornyos Táncklub tagjaival. Összesen mintegy 60 táncos lépett színpadra show, látványtánc és modern tánc produkciókkal.

Remek hangulat a fúvósok koncertjén

Zajos sikert aratott szombaton a Nagykanizsai Fúvószenekar, melynek tagjai a Medgyaszay Házban adtak koncertet – tudósít a zaol.hu A két blokkból álló zenei reperortár első részében inkább a komolyabb fúvószenei darabok csendültek fel, míg a műsor második felében jazz és popzenei válogatások átiratait hallhatta a közönség. Mint azt Tatár Csaba, a fúvósoszenekar vezetője elmondta: utoljára 2019-ben tudták megrendezni szokásos tavaszi koncertjüket, a Covid-járvány ideje alatt ugyanis nem lehetett több száz fős rendezvényeket tartani.

KESZTHELYI HÍREK

Előbb egészség-, majd diáknapot rendeztek a keszthelyi „Közgázban”

Sorjáznak a programok a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikumában. A közelmúltban volt egészség-, majd diáknap, a lány labdarúgócsapat pedig bejutott a Diákolimpia országos döntőjébe – olvasható a Zalai Hírlapban. Az egészségnap kiemelt témája a véradás, illetve az egészséges táplálkozás volt. A Vöröskereszt tevékenységét Kapcsándy Mária keszthelyi területi vezető mutatta be, majd „E-mentesen egészségesen” címmel Hegedüs Mária, a városi egészségfejlesztési iroda vezetője tartott előadást. Ezt követően diáknapot is rendeztek a keszthelyi intézményben. Ennek fő látványossága a hét feladatból álló „KÖZGÁZ7-próba” volt, amelynek teljesítéséhez nemcsak tudásra és erőre volt szükség, hanem logikára, kreativitásra, együttműködésre és stratégiára is.



Megjelent a Gyenesdiási Antológia VI. kötete

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának támogatásával jelent meg a költészet napjához kapcsolódóan a Gyenesdiási Antológia sorozat hatodik kötete – tájékoztat a zaol.hu. Az előző évhez hasonlóan idén is egy költő kapott publikálási lehetőséget. Nagy Antal Róbert, a Kárpáti János Általános Iskola tanára a kezdetektől szerepelt az antológiákban. Az elmúlt tíz évben rendre jelentkezett a csoportos kiadványokban. Neve hallatán sokan érkeztek a községházán rendezett irodalmi estre. Mostani Isten-Kép-Más verseskötetét Góth Imre Árpád alpolgármester ajánlotta a jelenlévők figyelmébe, aki egyúttal a sorozat szerkesztője, így ilyen minőségében méltatta a szerző évtizedes eredményeit, felsorolta szép sikereit. Végül további versek megírására biztatta Nagy Antal Róbertet. A szerzővel dr. Cséby Géza irodalomtörténész beszélgetett a kötetről és a benne megjelent versek kapcsán a költő ars poeticájáról.

Gasztrokomp indul a Balatonon

A Balatoni Kör és a BAHART különleges ízutazásra hív április 22-én, a Szántód és Tihany között közlekedő komp fedélzetén – írja a zaol.hu. Egyedülálló élmény várja a gasztronómia szerelmeseit, hiszen a Balaton közepén ringatózva, körasztalok mellett kóstolhatják végig az északi és déli part éttermeinek, vendéglátóinak, borászatainak kínálatát. Az eseményt a Balatoni Kör Kóstold Körbe rendezvénysorozatának mintájára álmodták meg, ezúttal a BAHART-tal közösen. A komp ezen a napon átalakul, autók helyett asztalok és kínálópontok lesznek a fedélzeten. Kellemes zenei aláfestés mellett állófogadás keretén belül fix menü- és borsorral készülnek és természetesen nem hiányozhat a kínálatból a BalatonBor sem.