ZALAEGERSZEGI HÍREK

Dr. Setényi János oktatáskutató tartott előadást a zalaegerszegi MCC pedagóguskonferenciáján

Dr. Setényi János oktatáskutató tartott előadást a zalaegerszegi MCC pedagóguskonferenciáján, aki megállapította: az egyes iskolaszemléletek, attitűdök között nincs egyedüli jó, viszont az nagyon fontos, hogy legyen deklarált irány nemzeti és iskolai szinten egyaránt – írja a zaol.hu. A XX. század iskolaidentitásai jól körvonalazhatók, az iskola szerepét, helyét globálisan először a Covid-sokk kérdőjelezte meg. Világossá vált, hogy a nevelési-oktatási intézmények szociális feladatai napjainkban kiválthatatlanok, hiszen a szülőnek munkába kell menni, a gyermeknek meleg ételre van szüksége, továbbá az iskola „hiteles helyként” is szolgál a különböző – mindennapi életben nélkülözhetetlen – dokumentumok kiadására. Az előadást követő állófogadáson lehetőség nyílt egymással és az előadóval beszélgetni, a zalai MCC-s munkatársak pedig készséggel álltak a Mathias Corvinus Collegium oktatási programjai és alapítványa iránt érdeklődők rendelkezésére.

A környezetvédelem volt a fókuszban a zalaegerszegi Kamarák Házában

Konzultációval egybekötött szakmai napot szervezett zalai vállalkozók részére csütörtökön délelőtt a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – tudósít a zaol.hu. A munka- és környezetvédelmi szaktanácsadással foglalkozó szombathelyi Zöldműhely Bt. ötlete alapján valósult meg a Kamarák Házában a rendezvény, melyen Papp Gábor ügyvezető többek között a kiterjesztett gyártói felelősség szabályairól tartott előadást. A programon a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztályának szakügyintézői az OKIR (Országos Környezetvédelmi és Információs Rendszer) levegőtisztaság-védelmi vonatkozásairól, valamint a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségekről szóltak.

Apródok versenyeztek a Ganz Ábrahám Technikumban

Céllövészet, elsősegélynyújtás, vadászat, négyszemélyes mocsárjárás. Egyebek mellett ilyen feladatok vártak szerdán a Ganz Apród Kupa honvédelmi és rendészeti versenyének résztvevőire – olvasható a Zalai Hírlapban. A megmérettetést a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Technikuma írta ki a hagyományteremtés szándékával. Ezt Németh Dezső igazgatóhelyettes, a kadétképzés felelőse árulta el érdeklődésünkre. Mint szavaiból kitűnt, az általános iskolák felső tagozatos diákjai számára rendezett meghívásos versennyel a pályaválasztást is segíteni kívánják. Egyben remélik, hogy a 2021-ben elkezdett kadétképzésük iránt is felkeltik a gyerekek érdeklődését. A gépjárműipari mechatronikai technikus, illetve a logisztikai ágazati szakképzésben jelenleg két évfolyamon negyvenöt kadétot oktatnak, felkészítve őket a honvédség elvárásaira is.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Miniszteri elismerő oklevél a kanizsai kórház dolgozójának

Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként dr. Pintér Sándor belügyminiszter a közelmúltban miniszteri elismerő oklevelet adományozott több egészségügyi dolgozónak, köztük a nagykanizsai Kanizsa Dorottya Kórház gyermekosztályán intenzív terápiás szakasszisztensi munkakört ellátó Horváth Olgának. Az okleveleket a belügyminisztériumban megtartott ünnepségen dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár adta át a kitüntetetteknek – írja a zaol.hu.

Előadás egy kivételes ezredesről a kanizsai könyvtárban

A Hadak útján hadtörténeti előadás-sorozat szerdán folytatódott a Halis-könyvtárban. Ezúttal dr. Szakály Sándor Széchenyi-díjas magyar történész, az MTA doktora, egyetemi tanár beszélt vitéz Oszlányi Kornél ezredesről és a nagykanizsai 9. könnyű hadosztályról a Don-kanyarban – olvasható a Zalai Hírlapban. Az érdeklődőket Huszár András amatőr történelemkutató, az előadás-sorozat ötletgazdája és társszervezője köszöntötte. Elmondta: lokálpatriótaként és büszke hazafiként erkölcsi kötelességük, hogy megismerjék a Don-kanyarban harcoló hőseiket. Dr. Szakály Sándor

előadásában vitéz Oszlányi Kornél életútjáról beszélt a kaposvári születésétől kezdve az első és a második világháború csatamezőin át egészen clevelandi haláláig.

Tanulmányi versenyt szervezett a Péterfy-iskola a névadó tiszteletére

Több, mint húsz éve rendezi meg a Péterfy-iskola a névadó Péterfy Sándor tiszteletére a megyei tanulmányi versenyt, melynek ünnepélyes eredményhirdetését csütörtökön tartották az intézményben – tudósít a zaol.hu. A március 28-ai versenyt a Nagykanizsai Tankerületi Központ és a Nagykanizsai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta. Az idén is sokan, több iskolából, közel 200 fő jelentkezett a szellemi megmérettetésre. Az alsós és felsős tanulók több tantárgyból mérhették össze tudásukat. Alsó tagozaton általános műveltségi csapatversenyen szerepeltek 3. és 4. osztályosok. Míg a felső tagozaton, az 5. és 6. évfolyamon tanulók magyarból, a 7. és 8. osztályosok pedig fizikából, angol és német nyelvből is versenyezhettek. A díjazottakat és a felkészítőket Sneffné Ágoston Mónika a Péterfy-iskola igazgatója köszöntötte, majd az iskola tanulói kulturális műsorcsokrot adtak elő.

KESZTHELYI HÍREK

Folytatódnak a balatoni fejlesztések, számos program várja a vendégeket

Megkezdődött a 177. hajózási szezon a Balatonon. A Bahart idén is fejleszti szolgáltatásait és korszerűsíti kikötőit – tájékoztat a Zalai Hírlap. A társaságnál folytatódik a modernizáció: a flotta megújulása mellett tavasszal munkába állnak a frissen végzett hajós szakemberek is. Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója elmondta, a rév- és személyhajó-kikötőket illetően fejlesztéseket terveznek, és már megkezdődött a frissen megnyitott vitorláskikötők felkészítése is a szezonra. a nagy népszerűségnek köszönhetően nyáron többször indulnak majd útjukra programhajók is: 176 buli- és 100 varázshajójárat fut ki a Balatonra a kikötőkből, és kiemelt szerepet kapnak a különleges élményt nyújtó naplemente-sétahajók is, amelyeken az utasok a tó közepéről csodálhatják a Balatont. Tavaly csaknem 700 ezren utaztak a cég személyhajóin, majdnem 1,4 milliónyian a kompjáratokon, s 450 ezer gépjárművet és több mint 110 ezer kerékpárt szállítottak a tó egyik partjáról a másikra, s idén legalább ilyen évet szeretnének zárni.

Tovább bővül a keszthelyi kamerarendszer

Az eddigi 64 térfigyelő kamera mellé idén újabb 13 kerülhet Keszthely utcáira, köztereire. A rendszer sikeres és eredményes, ezért folyamatosan fejlesztik azt, hangzott el a csütörtöki sajtótájékoztatón - írja a zaol.hu. A 2019 óta bővülő, a rendőrségre bekötött hálózat a bejövő útvonalakat, illetve Keszthely frekventált helyszíneit figyeli, s lehetőséget ad a hatóságnak arra, hogy akár valós időben, vagyis azonnal reagáljon a jogsértésekre, bűncselekményekre. Az idei bővítést az önkormányzat 30 millió forinttal támogatja.

Szavalógálával köszöntötték Hévízen a költészet napját

Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan, idén is civilek mondtak verseket Hévíz költészet napi rendezvényén. Az önkormányzat dísztermében tizenhárman adták elő legkedvesebb művüket – írja a Zalai Hírlap. Akadt, aki saját alkotását hozta ajándékba az irodalomkedvelő közösségnek. Hermann Katalin, a Festetics György Művelődési Központ igazgatója elárulta: programszervező kollégája, Szekeres Péter javaslatára ünnepelték tavaly a Verset hoztam! című esttel a költészet napját, s ez akkor sikert aratott, ezért viszik tovább e programot.