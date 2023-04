ZALAEGERSZEGI HÍREK

Palántafesztivál Zalaegerszegen, első alkalommal

Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg első alkalommal az Egerszegi palántafesztivált pénteken. A program a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, a Göcseji Kézműves Egyesület és az egy esztendeje megnyílt Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termékpiac együttműködésével jött létre – írja a Zalai Hírlap. Az alkalomra a szokásos piaci szereplők mellett húsz, különlegességeket kínáló palántaárus érkezett. Ezen túlmenően a szervezők a vásárlók sikeres kertészkedését ingyenes szakmai előadásokkal is segítették. Fülöp Zoltán a magfogási praktikákról beszélt, Sántha Izabella a kerttervezés és az ágyásrendszer titkaiba vezette be a hallgatóságot. Pogács András a berkenye ültetéséről, kezeléséről, Fülöp Áron az eperpalánták szaporításáról, gondozásáról szólt, s hogy mit jelentenek a palánták az emberek életében, arról Kocsis András beszélt. Mindezeken túl lehetett különféle termékeket kóstolni, ismerkedni a gyógynövényekkel, aztán játékosan, totóval megméretni a tudást értékes nyereményekért.

Díjeső a húszéves vállalat születésnapja alkalmából

A hűséges kutya úgy őrzi a házat, mint a jó bejárati ajtó, a macska szívesen telepszik az ablakpárkányra. Ezért lett Kutya vagy macska? a címe annak a rajzpályázatnak, amelyet az idén 20 éves, nyílászárókkal foglalkozó Windoor cégcsoport írt ki. A rajzpályázat eredményhirdetését pénteken délután tartották a Hevesi Sándor Színházban, ahol az alkotások kiállítása egy hónapig volt látható – tudósít a zaol.hu. Több mint 650 pályamű érkezett, az online szavazási lehetőséggel 4396-an éltek. Két kategóriában kaptak jutalmat a gyerekek, az első három helyezett 100, 75 és 50 ezer forintot nyert, osztályaik pedig egy-egy napot tölthetnek el a cég szabadidőközpontjában. A díjazáshoz bérletek felajánlásával csatlakozott a Griff Bábszínház, Zalaegerszeg városa pedig az alsóerdei kalandparkba és az Aquaparkba szóló belépőkkel lepte meg a nyerteseket. A díjakat Péntek Károly ügyvezető, Szűcs István, a Griff Bábszínház igazgatója és dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere adta át. Az átadón Kajári Attila, a zalaegerszegi tankerület igazgatója is méltatta az ötletet és a tanulók munkáit, Farkas Ferenc szobrászművész pedig a zsűri nevében szólt az alkotásokról.

Autonóm járművekkel versenyeztek Zalaegerszegen

A győri Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutató Központja autonóm robotversenyt hirdetett. Első alkalommal írta ki tavaly novemberben a megmérettetést középiskolás diákoknak az egyetem, árulta el Krecht Rudolf, az automatizálási és mechatronikai tanszék tanársegédje a Zalai Hírlapnak. Az első forduló, az előválogató még a virtuális térben zajlott, számítógépes szimulátorban kisméretű robotot kellett egy pályán körbevezetni. Azaz, megírni a programot, ami vezérelte a robotot. Az ország minden tájáról félszáz háromtagú csapat jelentkezett a versenyre, négy teljesítette a feladatot, így ők kerültek be a döntőbe. Az oktatás színvonaláról árulkodik, hogy két csapat a békéscsabai Nemes Tihamér Technikumot, kettő a ceglédi Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskolát képviselte.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Elismerést vehettek át a bölcsődei dolgozók Nagykanizsán

Nagykanizsán az alig egy éve átadott Manóvár Bölcsődében rendeztek szakmai nappal egybekötött ünnepséget, ahol elsőként Lukács Erika, az Egyesített Bölcsőde vezetője szólt kollégáihoz – olvasható a Zalai Hírlapban. A köszöntőket követően az év bölcsődei dolgozója elismerést is átadták, amit idén a Belvárosi Bóbita Bölcsőde kisgyermeknevelője, Herléné Szilajka Anikó vehetett át. Hagyományteremtő szándékkal idén a nyugdíjba vonuló kollégáktól is méltó búcsút vett a kollektíva. Idén ketten, Varsányi Péterné és Felsőné Kovács Zsuzsanna döntött a nyugdíjba vonulás mellett, mindketten a Rózsa Bölcsőde kisgyermeknevelői voltak. A búcsúztatást követően szakmai nap keretében szereztek új ismereteket és kompetenciákat a dolgozók.

A nagy női elődökre emlékeztek Nagykanizsán

Zeneszó címmel a városban egykor működött nőegyletekre emlékezett a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja az intézmény tükörtermében. A műsort zene és előadás színesítette, írja a zaol.hu. Az eseményen a Hölgyklub vezetője, Büki Pálné köszöntötte a megjelenteket. Beszédében megköszönte a város nyugdíjas közösségének támogatását, külön kiemelte a Thúry György Múzeum munkatársaival ápolt kiváló partnerséget. Szólt a klubnak helyet biztosító kaszinó épületének történetéről is, és arról, hogy egykor milyen fontos színtere volt Kanizsa kulturális életének.

Látványos időutazás a 25 éves SZKES Tánccsoporttal

Látványos koreográfiákkal tűzdelt műsort adott a nagykanizsai Honvéd Kaszinó SZKES Tánccsoportja pénteken az intézmény előtt, az Ady utca sétálóutcai részén. A csoport fennállásának 25. évfordulójára rendezett színes programot a városlakók nagy örömére – írja a Zalai Hírlap. A közönséget Halmos Ildikó, a Honvéd Kaszinó igazgatója köszöntötte, aki beszédében kiemelte: öröm, hogy egy ilyen összetartó társaság a kaszinót választotta bázisául, és Szécsényiné Kápolnás Edina vezetésével negyedszázada a város vérkeringésének fontos része. A modern tánc terültén végzett munkájukkal nemcsak saját pátriájukban, de az országban is letették névjegyüket. Az igazgatónő nyújtotta át Balogh László polgármester elismerő oklevelét, melyet a 25 éves jubileum alkalmából kapott a csoport a várostól.

KESZTHELYI HÍREK

A keszthelyi Kertvárosban 170 millió forintból indul a beruházás

Elkezdődött a kertvárosi belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer második ütemének építése, amelyre Keszthely 170 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott - tudósít a zaol.hu. A Területfejlesztési Operatív Program által finanszírozott projektben úgynevezett nyílt rendszert építenek. A beruházás indulása kapcsán Keszthely önkormányzata közölte: a város elkötelezett a környezet állapotának javításában, amit jelentősen befolyásol a felszíni vizek összegyűjtése és annak károkozás nélküli elvezetése. E munka ezt szolgálja a Kertvárosban, ahol a belterület védelmét biztosító vízelvezető-hálózatot építenek, figyelve a csapadékvíz-gazdálkodás korszerű elveire is. A projekt részeként szemléletformáló kampány is indul, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet arra: fontos a vizek helyben tartása. Emellett gyakorlati tanácsokkal, ismeretekkel is ellátják, felvértezik a keszthelyieket.

Átadták Keszthely sportelismeréseit

Keszthely sportolóit és sportvezetőit köszöntötték a hagyományos gálán a Balaton Színházban, ahol díjakat, elismeréseket is átadtak – írja a Zalai Hírlap. Az elegáns, kulturális műsorral gazdagított fogadáson Manninger Jenő polgármester leszögezte: számos sportágban jeleskedtek tavaly is a keszthelyiek, például atlétikában, sportlövészetben, úszásban, lovaglásban, vívásban és sakkban, utánpótlásvonalon pedig kézilabdában és labdarúgásban is jegyzik a várost. Kiemelte: az önkormányzat szűkös anyagi forrásai mellett is biztosítja a sportolás lehetőségét Keszthelyen, és dolgoznak a körülmények javításán, például a MATE-val közösen. A tucatnyi díj között Keszthely Város Sportjáért kitüntetést kapott Várhidi József teniszedző, a legjobb felnőtt férfi sportolónak Leskó Zsoltot választották, a nők mezőnyében pedig Major Veronika tavalyi teljesítményét ismerték el.

Bereczky Csaba munkáival ismerkedhetnek az érdeklődők a Balatoni Múzeumban

Megnyílt Bereczky Csaba a „Közösség ereje – az élet fája” című életműkiállítása a keszthelyi Balatoni Múzeumban – olvasható a Zalai Hírlapban. A tárlaton szüleinek és feleségének, illetve a Goldmark művelődési központ 45 éves fafaragó köre tagjainak alkotásai is láthatók. Dr. Petánovics Katalin néprajzkutató felidézte a Bereczky-szülők, illetve három gyermekük életét, művészeti munkásságát, amely a népművészet számos ágához kötődik. Csaba a tánc, majd a szalmaképek készítése után megtalálta igazi útját, a fafaragást, amelynek fortélyait évtizedek óta igyekszik átadni a felnövekvő generációknak, „a nomád nemzedék” egyik országosan ismert, jeles képviselőjeként.