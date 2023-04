A gazdag építészeti, néprajzi és kulturális emlékek felvonultatása, a hagyományok ápolása és a csodálatos természeti értékek megismertetése mellett a helyi közösségek formálása is fő feladata a Göcseji Dombérozónak, amit a nyár közepén rendeznek meg több, mint 30 zalai település részvételével. A programsorozat fő témája – csakúgy mint tavaly – a népi építészet lesz, ezúttal is megpróbálják minél pontosabban bemutatni a térségben fellelhető autentikus épített kincseket. A Dombérozó több új belépővel bővült, a most csatlakozó helyszínek terveiről is beszélünk, de sok más újdonságot is sorol a ZAOL-podcast aktuális vendége, Magai Ágota főszervező.