Ez a kevéssé ismert adat is elhangzott csütörtökön az egerszegi Dísz téren, ahol a munkahelyi balesetek áldozataira emlékeztek a kormányhivatal rendezvényén. Az elmúlt évben hazánkban 68 halálos végű munkahelyi baleset történt. A legveszélyesebbnek a fekete foglalkoztatásban élenjáró építőipar bizonyult 21 áldozattal. A mezőgazdaságban 9, a szállítmányozásban 8, a feldolgozóiparban 6, a kereskedelemben 5, a gépiparban 4 dolgozó vesztette életét. Zalában tavaly hárman haltak meg munka közben. Hazánkban tavaly 21.273 munkahelyi baleset következett be, ebből Zalában 446 történt. Összevetésként: személyi sérüléssel járó közlekedési balesetből tavaly 14.679 került be a statisztikába.

Az emléknap célja a megelőzés, hogy felhívja a figyelmet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények megteremtésének fontosságára, fogalmazott beszédében dr. Sifter Rózsa főispán.

A rendezvény zárásaként a résztvevők mécseseket gyújtottak a Dísz téren az áldozatok emlékére körben elhelyezett 68 pár munkavédelmi cipőnél.