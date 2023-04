Köszöntőt Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester mondott, aki többek közt úgy fogalmazott: a helyi szépkorúak ünnepének megtartásával az a céljuk, hogy felhívják a figyelmet az idősek tiszteletére, hiszen szorgalmas munkájukkal, áldozatos szerepvállalásukkal alapozták meg a jelent, illetve tették lehetővé a fiatalabb generációk számára a tanulás, a munkavállalás, a gyarapodás és a boldogulás lehetőségét.

Bene Csaba, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke ünnepi beszédében örömét fejezte ki amiatt, hogy számos más településhez hasonlóan Csörnyeföldön is fontosnak tartják a szépkorúak ünnepének megtartását, ugyanakkor azt is kiemelte, nemcsak egy kiválasztott alkalommal, egy ünnepnapon kell gondot fordítani az idősekre, hanem a mindennapok során is. Az alelnök szerint Zala példaértékűen jár el a tekintetben, hiszen a vármegye szinte valamennyi települési önkormányzata kötelességének érzi a gondoskodást. Bene Csaba emellett arról is beszélt, hogy változik a társadalom, ma már egyre kevésbé gyakori, hogy három generáció tagjai élnek együtt egy háztartásban, ezért az a természetes tudás- és hagyományátadás – például a főzés, a mesélés, vagy a hímzés ismeretének továbbadása –, ami a többgenerációs családokra egykor jellemző volt, megszűnőben van, miközben nagy szükségünk lenne rá.

Bene Csaba, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke is beszédet mondott

Fotós: Gyuricza Ferenc

A szépkorúak ünnepén került sor a község újonnan beszerzett falubuszának hivatalos átadására is. Hóbor-Sztrahia Krisztina elmondta: a Magyar Falu Program 15 millió forintos pályázati támogatása révén olyan új járművet vásárolhattak, ami hatalmas segítség a településen élők számára, hiszen napi szinten szállítják vele az ebédet az időskorú lakosoknak, de segítséget nyújt a bevásárlásban, az egészségügyi intézményekbe való eljutásban, a gyógyszerek beszerzésében, a gyermekek iskolába és óvodába szállításában. Az autót Gálhidi Sándor muraszemenyei plébános szentelte meg, majd ezt követte az ünnepi műsor, amelyben az óvodások és iskolások mellett a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház két művésze, Kovács Virág és Ticz András működött közre.