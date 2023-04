Gyergyák Zoltán polgármester elmondta: még 2021-ben, az év végi tartalékkeretből kapták meg az autó megvásárlásához szükséges támogatást, ám a járműipari nehézségek miatt annak beszerzése jelentősen elhúzódott. A Renault típusú kisbusz elsősorban az idős lakosok kiszolgálásában nyújt segítséget, bolt hiányában hetente egyszer Letenyére viszik a helyeket bevásárolni, emellett a gyógyszerkiváltást, a mindennapos árucikkek beszerzését, valamint a szociális étkeztetést is a falugondnoki jármű segítségével oldják meg. Ez utóbbi szolgáltatást nyolc személy veszi igénybe a településen. Esetenként a gyermekek utaztatásában is közreműködik a falugondnok, valamint több egyesület munkáját is segítik azzal, hogy szükség esetén rendelkezésükre bocsájtják az autót.

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője elsőként arról beszélt, hogy a 2021-es Magyar falu program tartalékkeretéből csak az ő körzetében több mint tucatnyi jármű beszerzésére nyílt lehetőség. Véleménye szerint szükség is van erre, hiszen a kisfalvakban élők számára a mindennapokban valódi kincset jelentenek ezek az autók, ezt a nagyobb településeken élők talán nem is érzékelik igazán. A képviselő azt is hozzátette: Murarátkán az elmúlt években számos fejlesztés történt, s nemcsak a pályázati lehetőségek kihasználásával, hanem az itt élő közösség összefogásával is, azaz a település lehetőségeihez mérten igyekszik önerőből is fejleszteni önmagát.