Mint kiderült: Josyln maori felmenőkkel, Új-Zélandról származik, ám férjét, nagyradai születésű Rédei Józsefet Ausztráliában ismerte meg. Onnan költöztek haza 1991-ben. Egy ideig nem került szóba a honosítás, de ahogy telt-múlt az idő és ahogy Josyln is beilleszkedett, úgy vált egyre fontosabbá számára az okirat. Több mint 10 évvel ezelőtt be is adta kérelmét az asszony.

Josyln férjének időközbeni halála viszont megnehezítette a honosítást, kérelme közel tíz évig sodródott a hazai bürokrácia útvesztőiben. Aztán egyszer csak minden a helyére került, így kedden Tulok Ferenc polgármester előtt és családja körében büszkén tett esküt magyarságáról Josyln.

– Régóta vártam ezt a napot, a lelkemben ugyanis már évtizedek óta magyar vagyok – fogalmazott Josyln, akinek két gyermeke és egy unokája is született azóta.

Mint mesélte: annak idején a nyüzsgő Sydney belvárosából költözött Nagyradára, ahol akkor még a teheneket az úton terelgették, ám a zalai táj és a falu nyugalma egyből megtetszett neki.

– Volt néhány furcsa magyar szokás, amivel meg kellett barátkoznom, például hozzá kellett szoknom a disznóölés rituáléjához, de az itteniek hamar befogadtak, sok barátot szereztem, része lettem a közösségnek. S, ha már disznóölés, Josyln azt is elárulta, hogy a hurkán és a pacalon kívül tulajdonképpen minden magyar ételt szeret.



A bensőséges ceremónia után persze nem sok dolog változott, ha csak az nem, hogy egy magyar állampolgárral gyarapodott a dél-zalai kistelepülés lélekszáma.