A nagykanizsai Gazdag Attila elnök vezette egyesület a nívós díjátadót az István Parkhotelben tartotta, ahol összesen 888 tételt vizsgáltak a szakértők, s több száz érmet osztottak ki. A vakkóstolást követően állították fel a végső sorrendet, melyről már korábbi cikkünkben beszámoltunk. (Ide kattintva elérhető.) S ahogy az megszokott, a kategóriagyőzteseket is kiválasztotta a neves szakértőkből álló zsűri. A bíráló csapat tagjai közül Mladoniczki István az első alkalommal megtartott körtepálinka viadalra nevezett tételekről is szólt.

- A világon ötezer (!) fajta körtét ismerünk, ebből 25-öt termesztenek és tíz fajta kerül piacra - sorolta az érdekességeket. - Tisztában vagyunk azzal, hogy az úgynevezett tájfajták feledésbe merültek, de szerencsére vannak olyan kutatóbázisok, mint például a keszthelyi Georgikon, ahol 256 fajta körtét tárol a génbank. Ezért nagy dicséret jár a szervező Pannónia Pálinkakultúra Egyesületnek, a tagok kiemelten foglalkoznak ezzel a témával.

Hozzátette: más versenyeken jellemzően a körték közül 60 százalékban a vilmoskörte a leghangsúlyosabb tétel. Ez is azt mutatja, hogy a termesztés egyoldalú, viszont a sormási viadalon üdítő élményben volt részük, amikor más fajtákból készült nemes italt is kóstolhattak. A fajtaleírások segítették ugyan a munkájukat, de a bírálatnál kialakított szempontrendszer mutatta meg igazán az értékes mintákat. Érdemes kiemelni, és a készítőket dicséri, hogy kevés hibás tétellel találkoztak. Örül annak, hogy a magyar vidék fontos gyümölcsének külön viadalt szenteltek, s reméli, hogy ebből egy szép hagyomány lesz.

A díjátadót követően beszélgettünk a závodi Szász Gáborral, aki Orange red kajszibarack-pálinkájával kiérdemelte a a Pannónia párlatverseny nagydíját, vagyis a Pannónia kincse címet viselheti.

- Nem először örülhetek a rangos elismerésnek, második alkalommal lettem nagydíjas, ami óriási megtiszteltetés és boldogság is - fogalmazott a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület tagja. - Ráadásul akkor is ezzel a fajtával diadalmaskodtam, de ez egy csapatmunka, hiszen Tolna vármegyében a családi gazdaságunk termeli meg a gyümölcsöt. Az Orange red kajszibarack nagyon érdekes fajta, Európából kezd kikopni, nem nagyon termesztik. Viszont az ízvilága varázslatos: benne van a magyar fajták zamata, lekvárossága és illata, némi citrusos frissességgel keverve. Maga a nyers barack is rendkívüli élményt ad, hát még az ebből készült pálinka. Tíz hektáron termesztjük a kajszit, sokan vásárolnak tőlünk pálinka alapanyagot, számunkra óriási dolog, ha a gazdák a mi gyümölcsünkkel érnek el kiváló eredményeket.

Eredmények, párlatverseny. Zalai kategóriagyőztesek. Pintér Gergely, Pannónia Pálinkakultúra Egyesület, Letenye: blendelt szilva, Irsai Olivér szőlő és vilmoskörte vegyes, újfehértói fürtös meggy, piros vilmoskörte. Rácz Zoltán Pannónia PE, Nagykanizsa: fekete ribiszke, fertődi zamatos málna. Bedike Tibor, Galambok: Irsai törköly, törköly. Kovács Károly, Pannónia PE, Nagyrécse: áfonya, cserszegi fűszeres szőlő, besztercei szilva, ottonel muskotály szőlő, merlot törköly érlelt, kormin törköly, fekete noah szőlő. Kardos Ferenc, Pannónia PE, Nagykanizsa: szirén szőlő. Hajdu Szilárd, Becsehely: merlot cabernet franc törköly. I. Pyrus Master. Pintér Gergely, Pannónia PE, Letenye: piros vilmoskörte.