Németh Géza polgármester, a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagja elmondta, hogy korábban csak becsehelyi borokkal lehetett nevezni a versenyre, de néhány éve már kibővítették a kört és más települések hegyhátain termett nedűket is befogadnak. Ez alkalommal a 112 bormintából 28 nem kötődött Becsehelyhez, de elhozták a termelők, mert érdemesnek találták a helyi bírálatot ahhoz, hogy megméressék munkájuk eredményét. A borok döntő többsége már szerepelt más mustrákon, található volt köztük tótszentmártoni, letenyei, csörnyeföldi és eszteregnyei is. A bírálaton két, hat-hat tagú bíráló bizottság értékelte a borokat. A zsűrit – mint azt a polgármester elmondta – igyekeztek úgy összeállítani, olyan szakembereket, borászokat felkérni, akik nem a térségből valók, szinte mindannyian a járáson kívülről érkeztek, köztük ketten a Muravidékről, illetve a móri borvidékről is hívtak zsűritagot. Ezzel a minősítő rangját is emelték. A 112 mintából 10-10 volt vörösbor és rozé, a többi fehér.

Németh Géza polgármester

Fotós: Korosa Titanilla

A szombat este megrendezett eredményhirdetésen végül 23 arany minősítést osztottak ki, 77 bor kapott ezüst értékelést és 9 bronzot. A Falu bora címet és az ezzel járó ajándékot, egy újonnan készíttetett tölgyfahordót Horváth Szabolcs nyerte el chardonnay borával. A meglepően kevés bronz minősítés – az értékelés szerint – a borok jó minőségét jelzi.