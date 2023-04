A káros gázok kibocsátása, az ipari környezetszennyezés és az emberi felelősség is szóba került a vetített képekkel illusztrált előadásokban a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség versenysorozatának fináléjában. A középiskolás diákok nemcsak a negatív folyamatokat mutatták be, hanem megoldási javaslatokkal is előrukkoltak.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke megnyitóbeszédében leszögezte: a tó „közös kincsünk, fontos ökoszisztéma, amire hat a társadalom, a világ, s nem hozhatunk róla döntéseket megalapozott tudás nélkül”. Szerinte a fiatalok a versenyen való részvétellel, a felkészüléssel segítik a Balaton ügyét, amely sokkal többet jelent a nyári turizmusnál, pihenésnél.

Az Értékmentők csapata prezentáció közben. A globális környezetkárosításról is szót ejtettek Fotó: Péter B. Árpád

– Ez komplex kérdés, amely nem mentesül a klímaváltozástól, a globális folyamatoktól, a minket körülvevő világ jelenségeitől sem – folytatta az elnök. – S ha a Balaton-partján élő fiatalok ilyen tudatosan foglalkoznak ezzel, akkor a verseny már elérte a célját. Nekünk ugyanis az a dolgunk, hogy felelősen megőrizzük világhírű tavunkat, s nyugodtak lehetünk, ha az utánunk jövő, felnövekvő generációk ilyen aktívak és érdeklődők.