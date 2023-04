lyenformán pedig mióta ember él a földön, erősen mozgatja a fantáziánkat. Legtávolabbi őseink még féltek tőle, istenként tisztelték, aztán a távcsövek megjelenésével ez elmúlt. Később foltjait tengereknek, meteorok ütötte krátereit városoknak, a köztük húzódó hegyvonulatokat széles sugárutaknak nézték messziről, és ezt a világot a képzelet szülte élőlényekkel népesítették be, melyektől egyesek féltek, mások lehetséges barátként tekintettek rájuk. A modern ember tudja, hogy a Holdon nincs légkör, nincs víz, nincs élet, mely azonban a Földön sem alkulhatott volna ki, ha nincs égi kísérőnk: neki köszönhető a bolygónkat körülvevő elektromágneses tér, ami megvéd a kozmikus sugárzástól, és a stabil forgástengely is, ami az éghajlati övek és az elviselhető időjárás kialakulásához kellett. Ami az embernek köszönhetően a Holdon van, az a szemét - az 1960-70-es évek Apollo missziói bármilyen tudományos és technológiai csúcsteljesítmények voltak is, maradványaik attól még felesleges hulladékok az égitest felszínén.

Fotós: Szekeres Peter

És ha már itt tartunk, a Holdba nézni régen volt annyira aktuális, mint napjainkban: az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) hétfőn mutatta be a négy űrhajóst, akik a jövő év végén, vagy 2025 elején, egy évvel a tervezett következő holdutazás előtt, az Artemis-2 küldetés keretében megkerülik majd a Holdat. Boldog és rátermett kiválasztottak, köztük például az űrutazás női világrekordere, Christina Koch. Nekünk, többieknek pedig marad a látvány és a fantáziánk...