A legkorszerűbb egyedi installációs eszközökkel és technikai háttérrel tárják a látogatók elé Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek életútját tavaly ősz óta Zalaegerszegen. A Mindszentyneum a 20. század magyar történelmének és egyháztörténetének egyik legmeghatározóbb, ikonikus alakjának állít méltó emléket, de sok más mellett bemutatja a kommunista keresztényüldözés történetét is. A ZAOL Podcast sorozatának vendége Csengei Ágota igazgató, akivel a nyitás óta eltelt időszak tapasztalatairól, a további tervekről, az újszerű tárlatvezetésekről és az egyre népszerűbb múzeumpedagógiai órákról ejtünk szót, de az is kiderül, hogy sikerült az új zalaegerszegi kulturális intézménynek már az első hónapokban a fiatalabb generációkat is megszólítania.