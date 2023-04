Tanításában emlékeztetett: számos templomban áll missziós kereszt, amelyen az olvasható: mentsd meg a lelkedet! A nagyböjt szent 40 napja erre akar felkészíteni, s minden szentmisén, a közgyónás után, lelkipásztoraink így imádkoznak: „Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el bennünket az örök életre!” – hívta fel a figyelmet Barbut Péter, aki arról is beszélt, Mária is alázattal részt vállalt az üdvösség történetében.

Virágvasárnapi barka- és pálmaszentelés a Kármel előtt, középen Mezei András plébános és Barbut Péter atya

Fotós: Halász Gábor

„Isten megsajnált bennünket, elindult a keresésünkre, mert ősszüleink elkövették az engedetlenség bűnét. Az Úr pedig azóta is újra és újra keres bennünket, azt kérdezve: hol vagy? Vajon mi a válaszunk?”, tette fel a kérdést a nagyváradi plébános, majd kiemelte: virágvasárnapon Krisztus diadalmasan megérkezett Jeruzsálembe, mert eljött az ő órája, majd feltámadása után itt maradt velünk az Oltáriszentségben.

– Gyakran ott munkál bennünk a kísértés: ezekre az eseményekre – bármennyire is szépek, impozánsak – kvázi színjátékként tekintsünk, de mégis: mindez arra ösztönöz, azt szolgálja, hogy közelebb kerüljünk a szentírási eseményekhez, Isten igéjéhez. Krisztus azóta is itt van, hisz az utolsó vacsorán azt mondta apostolainak a kenyérre: vegyétek és egyétek, mert ez az én testem. S ugyanígy tett a borral is, hozzátéve: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – fogalmazott Péter atya. Jézus tehát mindmáig jelen van köztünk az Oltáriszentségben, mondta.

„S bár úgy látszik, a halál legyőzte, mégis, mi tudjuk, hogy a kereszt által ő diadalmaskodott a szenvedés és a halál felett, elhozva számunkra a feltámadást, s ez az az impulzus, amely közelebb visz bennünket a szentháromságos egy Istenhez”, mutatott rá a partiumi egyházmegye Máriás Mozgalmának vezetője.

– Jézus mindannyiunk lelkébe lát, de kérdés: merünk-e őszinték lenni a bűnbocsánat szentségében, merünk-e odatérdelni egy küldött, a lelkipásztor elé? – kért önvizsgálatot a hívektől Barbut Péter. – Nem, nem a papok bocsátják meg a bűnöket, de feloldoznak, amint hallhatjuk: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ezt fontos megértenünk, s erről kell tanúságot tennünk. Isten azt akarja elérni nálunk, hogy merjünk leszállni a piedesztálról, s mondjuk azt, amit a Szűzanya is: íme az Úr szolgáló gyermeke – aki néha ugyan elcsángál, de az Úr folyton keres bennünket, és át akar ölelni.

A nagyváradi plébános rávilágított, húsvét újra és újra fel akarja hívni a figyelmünket az alázatos hitre, megmutatva: „van élet az élet után, vár bennünket a mennyország; ezt szemlélteti velünk a keresztáldozat, az Oltáriszentségben lévő Jézus Krisztus. Ő megmondta: aki eszi az ő testét és issza az ő vérét, annak örök élete lesz – de nem itt, a Földön, azt ne várjuk, hanem a mennyországban”, tanított a nagyváradi Szent József-templom plébánosa.

Fotós: Halász Gabor

– A keresztben megmutatkozik a szeretet áldozata, amely arra biztat, változtassuk meg az életünket – folytatta. – Az Oltáriszentség az orvosság, s Jézus Krisztus ebben szeretne nekünk segíteni. Elindul hozzánk látogatóba, hogy belenézzen az emberek szívébe, s amit lát, amiatt még mindig szenved, könnyezik, vérzik – érted, értem, értünk. Itt maradt nekünk lelki gyógyírként, legyen hát számunkra a szenvedő, meghalt s feltámadott Jézus Krisztus az életünk megváltoztatója. Engedjük ezt! Merjünk megalázkodni Isten irgalmas szeretete előtt, mert ő mindenképpen el akar bennünket vezetni a mennyek országába, megmentve a lelkünket – zárta lelkigyakorlatos szentbeszédét Barbut Péter atya.