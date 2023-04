Az államtitkárral Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője beszélgetett, s egészítette ki gondolatait vagy éppen ültette át a helyi viszonyokra. A drasztikus energiaárak következményeként a képviselő például a tervezett vagongyárról is szólt. Mint mondta: ilyen anomáliák mellett minden befektető óvatosabb lesz, de az üzem létrehozása továbbra sem került le a napirendről, csupán arról van szó, hogy a beruházás több ütemre bontva valósul majd meg.

Dömötör Csabát a Medgyaszay Ház közönsége is kérdezhette, így több aktuálpolitikai ügy is felmerült, így például a jövőre esedékes uniós és helyhatósági választások is.

A jövőre esedékes uniós és helyhatósági választásokkal kapcsolatban Dömötör Csaba úgy fogalmazott: számos tényező befolyásolhatja a két választást, az egyik például az orosz-ukrán háború.

– Azt gondolom, hogy a helyhatósági választás nem csak helyi ügyekről fog szólni, hanem a békepártiságról is – fogalmazott az államtitkár, aki szerint látni kell, hogy a hazai baloldalt nem érdekli az ország sorsa, bevallottan azon munkálkodnak, hogy hazánk ne kaphassa meg a jogosan járó uniós forrásokat.

A következő időszak egyik legfontosabb feladata lesz a munkahelyek megóvása és lehetőség szerint újak teremtése – mondta Dömötör Csaba, aki leszögezte: a magyar kormány továbbra sem engedi meg, hogy az ország vagy az itt élő emberek érdekeivel ellentétes döntések szülessenek Brüsszelben, de ehhez társadalmi támogatásra van szükség.