Rockenbauer Pál neve sokak számára ismerős, csupán a legfiatalabbak nem emlékezhetnek a neves természetjáróra és világutazóra. Kilencven évvel ezelőtt, január 14-én Budapesten született a magyar televíziós természetfilmezés megteremtője, a hazai kéktúra útvonalak nagy ismerője. Máig klasszikus alkotása a „Másfélmillió lépés Magyarországon”, illetve az „…és még egymillió lépés” című televíziós sorozat, melyeket ő rendezett. A nézőknek még most is fülükbe csenghet a főcímdal: „Indulj el egy úton, én is a másikon….”. A Másfélmillió lépés Magyarországon stábja – köztük a narrátor, Sinkó László Kossuth-díjas színművész - kétévnyi előkészítő munkát követően, 1979. július 31-én indult el az Országos Kéktúrán annak akkori keleti végpontjától, a Nagy-Milictől, s több mint ezer kilométer megtétele után az Írott-kőnél fejezték be azt. A hónapokig tartó gyaloglás és forgatás alatt sok települést, számtalan tájat, szokást, érdekes embert mutattak meg, hogy kedvet csináljanak a túrázáshoz, illetve megismertessék Magyarországot. A stáb az Országos Kéktúra útvonalának bejárása után 7 évvel, 1986. augusztus 31-én újra elindult fölfedezni Magyarországot, ezúttal a Nyugat- és Dél-Dunántúl természeti és kulturális értékeit mutatták be. Az előző túra végpontjától, a Kőszegi-hegységben lévő Szent-Vid hegytől 680 kilométert gyalogoltak 42 nap alatt, október 11-én érkeztek meg Szekszárdra. A filmek mellett könyvek szerzőiként is ismert Rockenbauer Pál, a szerencsésebbek megtalálhatják az antikváriumban az Amiről a térkép mesél című ifjúsági könyvét vagy a Dél-dunántúli kék túra és emléktúra Baranya megyei szakaszának szöveges tájékoztatóját.

A természetjáró 1987 novemberében hunyt el Naszályon, halálának körülményei máig tisztázatlanok, annak helyszínén (a Naszály északnyugati lejtőjén, nem messze a kéktúra útvonalától), valamint a Nagykanizsa melletti Öröm-hegyen egy-egy kopjafa, a Vértesben emlékfa, a Nyugat- és Dél-Dunántúlon pedig az Országos Kékkörnek az 541 km-es szakasza őrzi emlékét. Legkedvesebb kirándulóhelyén, a zengővárkonyi szelídgesztenyésben temették el, ahol egy nagy, nyers vörösmárvány kőtömb alatt nyugszanak hamvai, sírjához ma is sokan zarándokolnak el.

- Rockenbauer Pál születésének 90. évfordulója alkalmából a Hosszúhetényi Turista Egyesület (HOTE) a Magyar Természetjáró Szövetséggel együttműködve indított január 28-án túraprogram-sorozatot, méghozzá úgy, hogy az ikonikus lépésszámláló hiteles másolatával együtt keltek útra. A megemlékezés a második filmsorozatban látott Nyugat- és Dél-Dunántúli Kéktúra útvonalát járja be, ami Szekszárdig tart – tájékoztatta lapunkat Szabó Balázs, a Zalai Teker(g)ők Kerékpáros, Sport és Túra Egyesület elnöke. - A hosszúhetényiek december elején kerestek meg minket, hogy segítsünk a programsorozat zalai szakaszának szervezésében. Rajtunk kívül a Kanizsa Kul-túra Egyesület és az Olajipari Természetbarát Egyesület a zalai rész gazdája. Minket a Göcsej Sportegyesület támogat egyébként, amely a Magyar Természetjáró Szövetségnek a zalai szervezete.

- Hol és mikor lesz a lépésszámláló átvétele?

- A Vasi Vándorok Írott-kőtől indultak, az utolsó Vas vármegyei szakaszon a Varga Jenő Természetbarát és Sportegyesülettel, valamint a főszervező hosszúhetényiekkel közösen tolják át a kereket Szentgyörgyvölgyre. Mi ott fogjuk átvenni a lépésszámlálót március 15-én, szerdán, méghozzá úgy, hogy Magyarszombatfáról szervezünk egy 13 kilométeres, könnyű négyórás gyaloglást az átvétel helyszínére a vasiakkal együtt. A zalai szakasz második állomása március 18-án lesz, amikor már az átvett kerékkel együtt indulunk Szentgyörgyvölgyről Zalalövőre, majd március 26-án folytatjuk a programot, amikor Zalalövőről Kislengyelbe érkezünk. Ezután, április 1-jén a Kislengyel-Rádiháza szakasz következik, ahol két nap múlva a nagykanizsai szervezőknek átadom a kereket. ők Rádiházáról Szentpéterföldére túráznak. A húsvéti időszakban lesz egy kis pihenő, utána folytatják a zalai szakaszokat. Április 15-én indulnak Lispeszentadorjánba, ott megszállnak, másnap pedig Borsfa lesz a cél. Terveink szerint június 10-én, szombaton ér át a lépésszámláló Somogy vármegyébe, Nemesviden várjuk a somogyiakat. Az átadáskor a zalai szakasz emlékjelvényét rátesszük a keréken lévő táskára, amit már díszít az eredeti és a vasi relikvia. A jelvényünket a Kanizsa Kul-túra Egyesület jogelődje, a kanizsai Postás Sportegyesület tervezte, amely Rockenbauer Pál halála után nem sokkal felkarolta a zalai szakasz karbantartását.

Szabó Balázs hozzátette, március 15-én Zalaegerszegről, a Zala Pláza parkolójából indítanak kisbuszt 11 órakor a túra kiindulási pontjához, Magyarszombatfára. A 18 és 9 személyes kisbuszra várják még a jelentkezőket, illetve további információkat a [email protected] email-címen lehet kérni.