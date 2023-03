Idén rekordszámú, 1056 csapat, azaz több mint 3100 diák vett részt a Bank/Code országos pénzügyi versenyen. A középiskolai csapatok 4 fordulón keresztül mérték össze tudásukat, a szuperdöntő a legeredményesebb 3-3 csapat részvételével zajlott le március 30-án a Pénzmúzeumban. Az első díjat elhozó zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium iskola felkészítő tanára, Rinfel Mónika elmondta: nem új számukra a Bank/Code megmérettetés, öt alkalommal indultak már a versenyen. Kedvenc feladattípusuk a kreatív feladat, ahol a diákok tényleges lehetőséget kapnak arra, hogy meg tudják csillantani pénzügyi vénájukat.

Eredmények:

Az 1. helyezett a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium csapata lett. Nyereményük egy-egy Apple Macbook Air notebook és 60.000 Ft/fő értékű utalvány.

A 2. helyezett a budapesti Lauder Javne Középiskola iskola csapata lett. Nyereményük egy-egy Apple iPhone 14 (128GB) mobiltelefon, valamint 40.000 Ft/fő értékű utalvány.

A 3. helyezett a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium csapata lett. Ők fejenként egy-egy Apple iPad 10 készülékkel és 20.000 Ft/fő értékű utalvánnyal lettek gazdagabbak.

Az évente megrendezett BankCode vetélkedővel a Pénziránytű Alapítvány és a Pénzmúzeum 2024-ben jelentkezik ismét, de a diákok addig más terepen is megmérettethetik magukat. A jelenleg zajló Neumann Next a középiskolások pénzügyi és gazdasági ismereteit teszi próbára egy hathónapos online vetélkedő keretein belül, melynek első fordulója jelenleg is tart, így még most sem késő jelentkezni rá.