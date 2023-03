„Az elzárt község, népi építkezési emlékekben néhány éve még rendkívül gazdag volt, és viszonylag még ma is jó. A régi lakóházak sövényfalúak, füstöskonyhásak - konyhában sár kemence, szobában szemeskályha található. Kontyolt zsúptetősek, a tornác mellett faragott törzsű falábakkal. A községhez tartozó szőlőhegyen még található néhány tipikus, kétosztatú, kontyolt zsúptetős, borona- és sövényfalu pinceépület. (Gyűjtő napló, 1966.) A népmonda szerint a falu a törökdulás előtt nem a jelenlegi helyén volt. A régi templomot a törökök leágyúzták, a harang a Zalába gurult” - olvashatjuk

Szentmihályi Imre feljegyzését Zala megye helytörténeti lexikona – Kéziratos regesztagyűjteményében. A szerző ezeket 1967-ben írta, ő volt az 1950-ben létrejött Göcseji Múzeum első igazgatója, néprajzkutató, aki akkoriban kerékpárral, motorral járta Zala megye településeit, s nemcsak a régi korok rekvizitumait gyűjtötte, hanem végig fényképezte egy elmúlásnak indult archaikus világ helyben található emlékeit. Mindezt azért említjük meg, mert innét került egy sövényfalu ház a Szentendrei skanzenbe, ahol a Nyugat-Dunántúlról mentett épületek között „Vöcköndi ház”-ként tartják nyilván.

Vöckönd műemléke a 18. századi barokk Nepomuki Szent János szobor a Zala mellet

Fotós: Győrffy István

- Pontosan tudom, hol állt a Szentendrén újjáépített ház, hiszen a telket az épület lebontása után a szüleim vették meg és a helyére építették fel a családiházunkat – újságolja Dóber Tamás a falu fiatal polgármestere, aki a mai Vöcköndöt mutatja be olvasóinknak a „Mert az ön faluja is rajta van térképen!” turisztikai sorozatunkban. A Zalaegerszegtől mindössze 14 kilométerre lévő Vöckönd ma is zsákfalu, hiszen Kemendollár Kemendi falurészén át közelíthető meg, innét pedig aszfaltos út nem vezet tovább. Híre viszont nem csak Szentendrére, jóval messzebbre is eljutott, a Müncheneben élő Zsuzsanna Schenk írja a falu Facebook oldalán: „A boldogság és nyugalom szigete számomra. Imádom!”

A falu felújított temploma

Fotós: Győrffy István

Van egy másik, a községből napjainkban „elszármazó” nagyon értékes relikviájuk is, a Göcseji múzeumban most restaurálják azt az orgonát, ami hamarosan ismét megszólalhat Egerszegen. 1904-ben, az akkor új vöcköndi templomba került ugyanis, az 1796-ban, Kissomlyó evangélikus templomába készült, Klügel József kőszegi orgonaépítő alkotta barokk hangszer, amely 2018-ig szolgált a templomukban. Ez az orgona műtárgyként is nagy kincs, most folyik a restaurálása, s mint Havasi Bálint múzeumigazgató-helyettestől megtudtuk, ez év második felében elkészülnek vele, s a Göcseji Falumúzeumban, a Zalacsébi fatemplomban állítják fel, s ott újra megszólaltatják.

Kettőskereszt a szőlőhegyen

Fotós: Győrffy István

Mindezeken túl, izgalmas a kemendi vár közelében meglapuló kis falu történelme is. Érdekesen húzódik a község határa, hiszen a Zala folyó felől övezi Kemendollár kemendi falurészét. A Zalán át ide vezető út mentén, a folyó mellett álló Nepomuki Szent János-szobor - amely késő barokk műemlék, s a 18. század végén állították fel - ma vöcköndi területen található, viszont 1990-ben Kemend község lakói renoválták. A falu első írásos említése 1451-ben történt Veczkend néven, s az is tudható, hogy 1480-ban már Szent Demeter tiszteletére szentelt templommal rendelkezett. 1531-ben a kapornaki apátnak 11 és fél portája volt a faluban, melynek molnára, egy kétkerekű malommal őrölte a gabonát a Zala folyó mellett. A település egyházi birtokként vészelte át a török hódoltság idejét, viszont az 1664-es török hadjárat során a törökök a falut felégették.

Dóber Tamás polgármester: „az idén is három újszülöttünk lesz”

Fotós: Győrffy István

1722-ben írták át Mátyás király 1465-ben kelt oklevelét, ekkor a kapornaki apátság kormányzójának adományoztak 12 falut Veczkenddel együtt, majd 1765-től többször is a falu sanyarú helyzetéről olvashatunk Zala megye helytörténeti lexikona – Kéziratos regesztagyűjteményében. 1765-ben a Szila patak megduzzasztása vizezte el a földjeiket, mert itt deszkametsző malmot létesített az apáság. Még ebben az évben, a robot miatt tettek panaszt a vármegyénél a vöcköndiek, mert régen csak az urasági szőlőt művelték robotban, amit ekkor az évi 52-ről 104 napra emeltek. Aki nem ment robotra, azt megkötözve megverték, s azon a napon verve, estig kellett dolgoznia. „Néha heti 3-4 nap robotot követeltek, így a saját földjeik művelésére nem jutott idő…”

Hárman a faluból: Simon Lajosné, Eszti néni, a templom mindenese, Dóber Tamás polgármester és Kondor Anita kulturális szakreferens

Fotós: Győrffy István

A templom kertjében Simon Lajosnéval, a templom mindenesével, a polgármesterrel és Kondor Anitával, a falu kulturális szakreferensével beszélgetünk.

Az új játszótér és sportpálya

Fotós: Győrffy István

- A templomot már vagy 15 éve gondozom. Mostanában egyre több turista jön, akiknek szívesen mutatom meg a szép templomunkat. Szeghy Csaba plébános idején, aki a falu szülötte, történt meg az épület felújítása, ha jól emlékeszm 2017-ben volt az újra szentelése – mondja Eszti néni, akitől Dóber Tamás veszi át a szót:

„Vöcköndi ház” a szentendrei skanzenben

Fotós: Győrffy István

- A magyar falu program lehetőségeit kihasználva, számos fejlesztést valósítottunk meg. Több utca burkolatát újítottuk meg, építettünk egy játszóteret, kis sportpáláyával, az önkormányzati székház, illetve faluház tetejét sikerült lecserélnünk, az épület új nyílászárókat kapott, elé egy fedett gépkocsibeálló épült, s létesítettünk egy kültéri kondiparkot is. Kétszer is nyertünk pályázaton közterületek rendbetételéhez gépeket. A legutolsó nagyberuházásunk pedig a szőlőhegy jelentős részének villamosítása volt – sorolja Tamás.

A közösségi ház az új kocsibeállóval

Fotós: Győrffy István

A szőlőhegyre aszfaltos út visz fel a hegytetőn három irányba is kitárul a továbbhaladás lehetősége. A hegyen vegyes képpel találkozunk. Itt is vannak elhagyott telkek, megrokkant, düledező pincék, viszont a telkek megújítása, tisztogatása is jelen van. A gerincen beton villanyoszlopok sora fut végig, új vadhálós kerítések épültek, látni frissen kitisztított telkeket, illetve már megmetszett bodzaültetvényeket is.

Kilátás a hegyről – a távolban Petőhenye látszik

Fotós: Győrffy István

- Huszonöt pincéhez vezettük el a villanyt, ami nagy segítséget jelent a műveléshez. Igaz, mindenhova nem jutottunk el, mert úgy negyven pince található a hegyen, de már az eddigiek is nagy előbbre lepésnek számítanak. A kitisztított telkek egyikén virágokat akarnak termeszteni, de van két bodzaültetvény is, sőt méhészet is található a hegygerincen. Megjelentek a túrázók is, mert innét páratlan a kilátás a tájra – mutat körbe Tamás.

Az új villanyvezeték a szőlőhegyen

Fotós: Győrffy István

Írásunk elején már említettük, hogy Vöcköndről nem vezet tovább köves út, viszont akkor még nem láttuk, hogy a szőlőhegyről végtelenek a távlatok a szem számára. Kinyílik előttünk a Zala-völgye, Zalaegerszeg irányába a messzeségben Petőhenye, Alibánfa, Zalaszentiván, Kemendollár házai tarkállanak a napfényben. A hegyet járva felérünk a környék legmagasabb pontjára, ahol egy kettőskereszt uralja a hegytetőt. Innét rálátni a kemendi várhegyre, aminek az ormát, ahol a vár állt kitisztították az elvadult növényzetből, a szomszédságában, egy másik dombvonulaton látni a kemendi hegyikápolna tornyát is.