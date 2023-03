ZALAEGERSZEGI HÍREK

Múzeumi gyertyafényes séta pincétől az emeletig

Újabb gyertyafényes sétára várták az érdeklődőket szerdán este a Göcseji Múzeumba. A harmadik alkalommal meghirdetett múzeumi kerengőn a közlekedéssel kapcsolatos tárgyakról szóltak az előadások – olvasható a Zalai Hírlapban. Kostyál László igazgató, művészettörténész Németh János Közlekedés című domborművéről beszélt. A római kor közlekedési emlékeiről Németh Roland régész szólt a Zalalövőn feltárt Borostyánkőút kapcsán, előadását vetített képek kísérték. Az Elődeink élete című várostörténeti kiállításon Erős Krisztina történésztől megtudhattuk, miként ért el a vasút Zalaegerszegre. Az őskerékpárról, a velocipédről Béres Katalin történész beszélt, és szólt a kétkerekű legendás egerszegi „lovasáról”, Borbély György tanárról is, aki több ezer kilométeres utakat tett meg velocipéden. A látogatókat a motorizált világba Megyeri Anna történész kalauzolta át, mesélt a bérautózásról, illetve a várostörténeti kiállításon látható Mátra kismotorkerékpárról.

Víz világnapi kiállítás az Ady-iskolában

Azért a víz az úr címmel nyílt kiállítás szerdán délelőtt az egerszegi Ady-iskolában, hogy ily módon is felhívják a figyelmet a környezetszennyezés okozta károkra, az óceánok és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Borsos Andrea biológia-rajz szakos tanár, a kiállítás szervezője a Zalai Hírlap érdeklődésékre elmondta, hogy a nemzeti tehetség program támogatásával valósult meg a víz világnapjához kapcsolódó műhelymunka, amiben hatvan diák vett részt négy évfolyamról. A gyerek két-három fős csoportban készítették el az általuk kiválasztott tengeri élőlényeket, mégpedig papírmaséból, tehát környezetet kímélve újrahasznosított anyagból. A vékony zsinórokon függő színes halakkal, medúzákkal a vízi világ hangulatát teremtették meg a földszinti aulában, ahol a megnyitó alkalmából Borsos Andrea szólt a környezetszennyezés okozta károkról, a tengerek, az óceánok védelmének fontosságáról, ami az emberiség fennmaradásának is záloga. Az iskolához érkezőket pedig a kerítésen installáció fogadja, ezzel mutatják be az óceánok gazdag, színes élővilágát, szembe állítva azzal, hogy milyen halott zónává válik a tenger az embertől érkező mérhetetlen szennyáradat miatt.

Pályát választó diákok között sosoltak ki nyereményeket

A vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya több éve szervez az általános iskolások számára pályaválasztást segítő programot. Ennek részeként a hetedik-nyolcadikos diákokat, illetve szüleiket tájékoztatják a szakképzés kínálta lehetőségekről – írja a zaol.hu. Zalában évente három és félezer hetedik-nyolcadikos diák latolgatja a továbbtanulást, a döntéshez a kormányhivatali rendezvényeken is szolgáltak információkkal. Emellett három éve működik a palyavalasztas-zala.hu internetes oldaluk, ahol bemutatják a szakmákat, az iskolákat, az egyes városokban elérhető képzési lehetőségeket. Itt megszólalnak jelenlegi diákok és már végzettek, a szakmájukban sikert elért volt tanulók. A honlapot felkeresőknek nyereményjátékot is kínáltak, a részvétel feltétele volt a pálya-, illetve iskolaválasztással kapcsolatos kérdéssor kitöltése. A sorsolást követően szerdán délután a megyeházán adta át a jutalmakat dr. Sifter Rózsa főispán.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Érdekes programokat szerveztek a diákoknak a víz világnapján

A víz világnapja alkalmából hirdetett pályázatot és szervezett versenyt az iskolások számára a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, a Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ és a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület – tájékoztat a Zalai Hírlap. A nyolc állomásból álló versenyre hét kanizsai és környékbeli iskola csapata nevezett, a fiatalok különböző helyszíneken ügyességi, kreatív és tudásalapú feladatokat oldottak meg, melyek minden esetben az adott intézményhez és a vízhez kapcsolódtak. A vándorkupát végül a Kiskanizsai Általános Iskola csapata nyerte el, megelőzve a Batthyány Lajos Gimnázium és a Miklósfai Általános Iskola csapatát. A szervezők fotópályázatot is hirdettek senior és junior kategóriában. Utóbbi kategória győztese Pálfi Leia lett, míg a seniorok között Maráczi László alkotását értékelték a legjobbnak.

Közel egy tonnányi hulladékot hagytak illegálisan Nagykanizsán

A Zala Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Jánky Judit tájékoztatása szerint két nagykanizsai, 50, illetve 52 éves férfi 2022 májusában épület bontásából származó hulladéktól, ajtótól, ablakkerettől, üvegtől, műanyag hulladéktól, linóleumtól, hullámpalától és bontott elektronikai eszközöktől szabadult meg oly módon, hogy a legalább öt köbméter, közel egy tonna súlyú szemetet egy nagykanizsai ingatlanra szállították és otthagyták – írja a zaol.hu. Az anyagok egy része veszélyes hulladéknak számít, ezek engedély nélküli elhelyezése bűncselekmény. Az ügyészség mindkét vádlott esetében 1 év, végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt arra az esetre, amennyiben az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismerik és lemondanak a tárgyaláshoz fűződő jogukról.

Négy érmes helyezést is szereztek a kanizsai ökölvívók

A fővárosi Énekes-emlékversenyről a Kanizsa Box Klub ökölvívói szép eredményekkel térhettek haza – írja a Zalai Hírlap. Horváth Mirabella 66 kg-ban, Szira Zsófia +81 kg-ban, Kovács Bence +92 kg-ban végezett az első helyen, Kovács Petra pedig 75 kg-ban második lett. Nagy Zeusz 60 kg-ban ért el 5. helyezést, s ezen eredmények mellett összesítésben a női csapatverseny harmadik helyén végzett a Kanizsa Box Klub.

KESZTHELYI HÍREK

Idén is zalai és balatoni borokat kóstolt a zsűri a fürdővárosban

Idén is megválasztották a város borát Hévízen. Ezúttal dél-balatoni győztest avattak, amely egy éven át használhatja a megtisztelő címet – olvasható a Zalai Hírlapban. Összesen 15 zalai és balatoni borászat 40 tételt küldött a gasztronómiai ütközetre, amelyen előbb 12 tagú szakmai zsűri bírált vakkóstolással. Ezt a testületet Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a MATE egyetemi docense vezette, a rendezvény fővédnöke pedig Koch Csaba, a Magyar Bor Akadémia elnöke volt. Végül hét bor került a társadalmi zsűri elé, amelyben a város idegenforgalmi és gasztronómiai szakemberei kaptak helyet. Döntésük szerint a Bujdosó Pincészet 2022-es évjáratú, Csomó névre hallgató sauvignon blanc-ja nyert, amely egy évig viselheti a Város bora címet. Az oklevelet és a díszes vándorkorsót április 29-én, a Boldog Békeidők rendezvényen veheti majd át a borászat képviselője.

Kőrisek, hársak és tölgyek kerültek a Balaton-parti Erzsébet-ligetbe

Tizennégy, már nem csemete korú fiatal fát ültettek el a keszthelyi Erzsébet-ligetben. A munkában – a környezeti nevelés jegyében – a város diákjai is közreműködtek – tájékoztat a Zalai Hírlap. A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület (KKE) a Veszprém-Balaton EKF 2023-programban nyert 350 ezer forintot a fásításra, amelybe bevonták a Zöldmező utcai iskola és a VSZK tanulóit is. A liget Madách utcához közel eső részén jórészt földlabdás körisek, hársak és tölgyek kerültek az elmúlt időszakban „kopasz” s a közelmúltban megtisztított, rendbe tett parkba. A város ezen részét az önkormányzat zöldterületnek minősítette s tervbe vette, hogy itt minél több fát szeretne ültetni. Most ehhez járul hozzá a környezetvédő egyesület által elnyert pályázat is.

Újra a zalai lankák között a világhírű dzsesszdobos

Három év után ismét itthon – ráadásul Zalában – lép fel Németh Ferenc, a világszerte elismert és keresett dzsesszdobos. A Freedom trióban – közösségi oldalán közzétett bejegyezése szerint – New York legjobb zenészeivel, Gilad Hekselmannal és Seamus Blake-kel játszik együtt, ezúttal gyerekkora kedves helyszínén, Zalacsányban – írja a zaol.hu. A zalacsányi koncert június 17-én, szombaton lesz az Örvényesvölgy Fesztiválon. Ezt megelőzően pedig májusban is jön majd Németh Ferenc Magyarországra, a Lil’Spring-túra érinti Ausztriát, Szlovéniát és Horvátországot is.