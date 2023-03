A véradást támogató szervezetek munkatársai rengeteg energiát fektetnek a megfelelő donorok megtalálásába. Így találta meg az intézményt a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete. A véradást egy népszerűsítési előadás előzte meg, melyen az Országos Vérellátó Szolgálat Zalaegerszegi Területi Vérellátó munkatársa, Nyáriné dr. Aleksza Magdolna néhány érdekességet is elárult. A diákok mellett tanárok is nyújtották a karjukat, sőt, máshonnan is érkeztek véradók, velük együtt 28 fő támogatta a nemes ügyet. Az iskolában bíznak benne, hogy a mostani első véradók később rendszeres segítők lesznek. A siker miatt a következő tanévben is tervezik hasonló akció megszervezését.