VÁRMEGYEI HÍREK

Változik az oltópont nyitvatartása Zalaegerszegen

Változik az oltópont nyitvatartása Zalaegerszegen. 2023. március 3-tól a Zala Megyei Szent Rafael Kórház COVID oltópontja minden csütörtökön 10 és 14 óra között tart nyitva. A helyszín változatlanul az "F" épület földszintjén a 17-es rendelő – írja a zaol.hu.

Polgárőrök tartottak közbiztonsági akciót Lentiben

A külterületek biztonsága elnevezésű akcióhoz csatlakozva tartott közbiztonsági akciót a Lenti és Térsége Polgárőr Egyesület közösen a rendőrökkel az idősek védelmében a napokban Lentihegyen – tudósít a Zalai Hírlap. Szabó Gábor, a polgárőr szervezet elnöke elmondta, hogy az akció

keretében Lentihegyen élő idős, egyedülálló személyeket kerestek fel, odafigyelve a biztonságukra és felhívva figyelmüket a veszélyekre. A bejárás ezzel együtt a pincebetörések, helyi tolvajlások elleni fellépést is szolgálja. Az akció helyszíne nem véletlenül volt a város lentihegyi része, hiszen több mint 300-an élnek ott életvitelszerűen, közülük többen nyugdíjasok. De emellett a városban és a városrészekben is rendszeres szolgálatot látnak el.

Farsangoztak a Cserta-menti Nyugdíjas Klub tagjai

A csömödéri Cserta-menti Nyugdíjas Klub tagjai a csoport megalakulásakor célul tűzték ki a falusi hagyományok ápolását, a régi tevékenységek felelevenítését. Ennek megfelelve az elmúlt év végén tollfosztást szerveztek, nemrég pedig télbúcsúztatót tartottak, farsangi mulatságra hívva a tagokat – tájékoztat a zaol.hu. A szalagos fánk mellett a csöröge-, illetve a képviselőfánk kóstolása sem maradhatott el. A jó hangulatban zajlott programra a tagok közül többen jelmezbe is öltöztek.

Tavaszi munkák a kiskertben

Időszerű témáról szólt a napokban Lentiben a városi könyvtárban megtartott Tavaszi munkák a kiskertben című találkozó – írja a Zalai Hírlap. Dénes Miklós agrármérnök előadása mellett vetőmagbörze és kézműves foglalkozás is szerepelt a programban, utóbbi a gyerekeknek. Dénes Miklós agrármérnök előadását a talaj szerkezetének, szintjeinek és a talajmegmunkálás lehetőségeinek bemutatásával kezdte. Ezután a talajfertőtlenítésről beszélt, majd a trágyázás, komposzttrágyázás témája következett.

Tavaszi virágpompa a zalai erdőkben

Már február elején volt hóvirág az erdeinkben, ám a néhány napra rá jelentkező hideg visszavetette a tavasz hírnökének is nevezett növény fejlődését. A múlt héten tapasztalt meleg aztán tömegével csalogatta elő a virágokat a földből, és ennek a pompának az utóbbi napok lehűlése sem ártott már – olvasható a Zalai Hírlapban. Jó tudni, hogy mind a hóvirág, mind a tavaszi tőzike védett növény, s ez a védettség nem csak a virágzó részekre vonatkozik. Tehát nem csak leszakítani tilos a virágot, de a hagymáját kiszedni s elvinni a természetben előforduló helyéről is. Aztán utal arra, hogy a védettség elvileg a kertekben, udvarokban előforduló virágokra is vonatkozik, függetlenül attól, hogy az miként került oda.

Elhunyt Horváth László korábbi türjei plébános

Életének 81., áldozópapságának 58. évében, hosszú betegséget követően, szentségekkel megerősítve elhunyt Horváth László címzetes esperes, nyugalmazott türjei plébános – olvasható a Zalai Hírlapban. Horváth László Pusztakovácsiban született 1942. augusztus 13-án, s Vácott szentelték pappá 1965. június 20-án. Káplánként szolgált Nagykapornakon, Nemesapátiban, Káptalanfán, Nagyatádon, Attalán, a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-templomban és az ajkai Jézus Szíve plébánián. Plébánosként működött Szalapán (1974-1991), oldallagosan ellátva Óhíd és Mihályfa hívő közösségét, 1991-től 2010-ig pedig Türje plébánosa volt, s 1992 és 2007 között oldallagosan ellátta a kisgörbői plébániát is. 1989-től helyettes esperes volt, 2010-től, nyugdíjba vonulásának évétől haláláig címzetes esperesi stallumot viselt.

Elődöntős a ZTE FC a Magyar Kupában

Kedden este rendkívül fontos mérkőzés várt a ZTE FC labdarúgó csapatára, ugyanis a Magyar Kupa negyeddöntőjében a Mezőkövesd vendége volt. A továbbjutás egy találkozón dőlt el, amit a ZTE FC magabiztosan nyert meg, hiszen négy gólt lőtt Mezőkövesden. Mezőkövesd-Zsóry FC - ZTE FC 1-4. - tudósít a zaol.hu.