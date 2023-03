VÁRMEGYEI HÍREK

Ultrahangkészülékkel gyarapodott a Zala Megyei Szent Rafael Kórház neurológiai osztálya

Multifunkciós ultrahangkészülékkel gyarapodott a Zala Megyei Szent Rafael Kórház neurológiai osztálya – tudósít a Zalai Hírlap. A készülék egyebek mellett lehetővé teszi az érfalak olyan részletességű vizsgálatát, ami a műtéti kivizsgálásokhoz, gyógyszeres kezelésekhez nyújt többletinformációkat. Ezen kívül az izmok, a perifériás idegek is vizsgálhatók, sőt az agyon belüli erek állapota is feltárul vele. Dr. Gasztonyi Beáta főigazgató felidézte: tavaly a Richter Egészségváros programjának egyik helyszíne volt Zalaegerszeg. Az önkormányzat

közreműködésével és támogatásával megvalósított rendezvény 7,5 millió forintos bevételét a szervezők a kórház javára ajánlották fel, így került az Ispita Alapítványhoz, amely 11,5 millió forinttal egészítette ki. Ez az összeg az alapkészülék beszerzésére volt elegendő. A kórház pedig a multifunkcionális ultrahangkészülék speciális kiegészítő eszközeit szerezte be 15 millió forintért.

Megszaporodnak a mezőgazdasági gépek az utakon

A tavaszi munkálatok beindulásával a mezőgazdasági gépek szinte bármely útszakaszon felbukkanhatnak. Ha úti céljukat másképpen nem, vagy csak legalább 50 százalékkal hosszabb úton tudnák elérni, a gyorsforgalmin kívül olyan útra is felhajthatnak, amelyen egyébként tiltják a haladásukat – hívja fel a figyelmet a zaol.hu. A mezőgazdasági gépek 4,5 méter szélességig kísérőjármű nélkül, e felett kísérőjárművel közlekedhetnek a közutakon. Háromméteres szélesség felett ugyanakkor a gépen villogó sárga fénynek is működnie kell. Fontos előírás ezekre a járművekre, hogy érvényes hatósági jelzéssel és kötelező biztosítással rendelkezzenek, világító- és fékberendezéseik kifogástalanul működjenek. Emellett az útra szennyeződést nem hordhatnak fel, szállított rakományuk szóródását pedig a megfelelő eszközökkel meg kell akadályozniuk.

Borbírálatot tartottak Galambokon

Összesen 121 bort kóstolt a szakmai zsűri szombaton a Dél-Zalai Hegyközség Zalakaros térségi borversenyén Galambokon – tájékoztat a zaol.hu. Molnár László, a galamboki szőlőbirtokosok képviselője, a helyi borversenyek szervezője elmondta, hogy már hetedik alkalommal ad otthont a térségi borversenynek a falu. A borversenyre 8 településről 25 termelő adott le a bort. A 121 mintából 73 volt fehérbor, 11 rozé és 37 vörös. A nedűket 10 tagú zsűri értékelte, többen a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjai, a tiszteletbeli elnök pedig Romsics László, a villányi Csányi Pincészet vezérigazgatója volt. Végül 16 minta kapott bronz, 79 ezüst és 26 arany minősítést. A legjobb fehérbor a Dóka Éva Pincészet zalai hárslevelűje lett, a legjobb rozé Cezar Pincészet cabernet sauvignon rozéja, a vörösek közt pedig a GÁ-TÓ-KA családi pincészet merlot bora.

Ovikóstolgató Zalaegerszegen

2023. április 5-én, szerdán délután fél négy és öt óra között sok szeretettel várják az érdeklődő szülőket és leendő kiscsoportos gyerekeket a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba ovi kóstolgatóra. Lehetőség nyílik megismerkedni az óvodai élettel, az óvoda épületével, csoportszobákkal, játékokkal.

Lokális problémák merültek fel a zalalövői városrészi közmeghallgatásokon

Elsősorban lokális problémák, a szűkebb lakóközösségeket érintő témák vetődtek fel azokon a közmeghallgatásokon és lakossági fórumokon, amiket a közelmúltban tartott a zalalövői településrészekben a városi önkormányzat – tudósít a Zalai Hírlap. A legkardinálisabb kérdésnek a zalapatakai temető ravatalozójának felújítása bizonyult, ami évekkel ezelőtt, még az előző önkormányzati ciklusban magánkezdeményezésre és magánadományokból indult meg, ám rövidesen – elsősorban a források elapadása miatt – félbemaradt. Az önkormányzat azóta is keresi lehetőségét a munkálatok befejezésének, miután azonban pályázati támogatást nem tudtak hozzá rendelni, ezért az idei költségvetésben már önerős beruházásként számolnak vele. A városrész lakosait mind Gyarmati Antal polgármester, mind Szabó Sándor képviselő arról biztosította, hogy idén folytatódni fognak a munkálatok, s ennek alátámasztására egy látványtervet is bemutattak.

Bírósági ülnökök jelölését várják

Magyarország Alaptörvénye értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák, azaz ülnökök is részt vesznek az ítélkezésben. A legutóbbi ülnökválasztásra 2019-ben került sor, az ülnökök megbízatása 4 évre szól. A Köztársasági Elnök az általános ülnökválasztást 2023. március 7. és 2023. április 30. közötti időtartamra tűzte ki – tudósít a zaol.hu. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi bíróságokra választ ülnököt: Zalaegerszegi Járásbíróságra 4 főt. Zalaegerszegi Törvényszékre egy főtt, a Zalaegerszegi Törvényszékre munkaügyi perekben 3 főt.

Érmekkel zárták le a téli szezont a ZAC dobóatlétái

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a tél dobóbajnokságot, melyen a Zalaszám-ZAC fiataljai a hagyományaikhoz híven most is jeleskedtek diszkoszvetésben. Az egerszegi fiatalok 2 érmet hoztak haza, emellett pedig értékes helyezéseket is elértek. A Zalaszám ZAC fiataljai pedig a diszkoszvetők között jeleskedtek. Az egerszegi fiatalok 2 érmet hoztak haza, emellett pedig értékes helyezéseket is elértek. Diszkoszvetés, U18. Fiúknál 2. Mózer Benedek, 4. Kovács Lőrinc, Diszkoszvetés, U20. Leányoknál 3. Molnár Loretta, Fiúknál 6. Czigány Levente. Az egerszegi fiatalok edzője Bognár Szabolcs.