VÁRMEGYEI HÍREK

Tizennégy férőhelyes bölcsőde épül Letenyén

A Széchenyi Terv Plusz Program keretében 14 férőhelyes bölcsőde kialakítására nyert több mint 205 millió forintos európai uniós támogatást Letenye önkormányzata. Ezzel egy hosszabb ideje tervezett, lakossági igényekkel is alátámasztott beruházás feltételeit teremtette meg a város. Az új bölcsőde kialakítását várhatóan a 2024 végéig fejezik be. Minderről Farkas Szilárd polgármester tájékoztatta a Zalai Hírlapot. Elmondta: a tervezett fejlesztés célja a helyi általános iskola és az óvoda közvetlen környezetében egy olyan 14 gyermek ellátására alkalmas bölcsőde kialakítása, amely lehetőséget biztosít a helyi és környékbeli családok számára gyermekeik biztonságos nappali elhelyezésére. A bölcsődei szolgáltatással javulnak az érintett szülők munkavállalásának feltételei, s ezáltal a családok létbiztonsága is.

Elismerést kapott három zalai rendőr a közlekedésbiztonság javítása érdekében végzett munkájáért

Az Országos Rendőr-főkapitányság-Országos Balesetmegelőzési Bizottság 30 éves fennállásának alkalmából Budapesten 2023. február 27-én megrendezett ünnepségen dr. Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottság elnöke „Ezüst Emlékérem” tárgyjutalomban részesítette a közlekedésbiztonság javítása érdekében kiemelkedő tevékenységet végző szakembereket – írja a zaol.hu. Zala Vármegyéből Lovkó Balázs címzetes rendőr százados, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának főelőadója, Horváth László rendőr alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának kiemelt főelőadója, és Dongó Norbert rendőr főtörzsőrmester, a Keszthelyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának előadója vehette át az elismerést.

Kosarasok a kasszánál: a gyermekvédelmi központ javára gyűjtöttek

Szerdán délután szokatlan kép fogadta Zalaegerszegen a ZONE Bevásárlóparkba érkezőket, ugyanis a megszépült és újranyílt DM üzlet kasszáinál a ZTE Férfi Kosárlabda Klub játékosai ténykedtek 16 és 17 óra között – olvasható a Zalai Hírlapban. A szokatlan akció jó célt szolgált, ugyanis az ez idő alatt befolyt összeget a Híd a Gyermekekért Alapítványon keresztül a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központnak ajánlották fel. Az adományt még szerdán, zárás után átnyújtották jelképesen a központ vezetői és az otthonokban élő gyermekek jelenlétében. A kosarasok ottléte alatt összesen 1.029.179 forint gyűlt össze.

Felkészültek az életmentésre: defibrillátort kapott a Zala Müllex

Vadonatúj, DefiSign LIFE típusú defibrillátort adományozott a SZÁM-PONT Kft. a Zala-Müllex Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.-nek, amit szerdán délután adtak át a Gasparich utcai telephelyen – tudósít a Zalai Hírlap. A sajtótájékoztató után elsősegélynyújtó tanfolyamot tartottak, amelyen a készülék használatát is elsajátították a munkatársak. Évek óta szoros az együttműködés a két cég között, ennek egyik példája az a GINOP pályázat által támogatott tízrészes gépkezelői tanfolyam, amit a Zala-Müllex 38 dolgozójának szerveztek, mondta elöljáróban Bauer Arnold, a hulladékgazdálkodási cég ügyvezető igazgatója. A mostani felajánlás a munkatársak mellett a környéken lakók és a közeli oktatási intézmények számára is többletbiztonságot jelenthet, tette hozzá.

Helytörténeti túrát szerveztek Dobriban

Az egykor Dobrihoz tartozó, évtizedek óta nem lakott józsalaki településrészt újra felfedező helytörténeti túrára hívták az érdeklődőket az elmúlt hétvégén az önkormányzat szervezésében – írja a zaol.hu. Lógár Zoltán, Dobri polgármestere elmondta, a falubeliek közül többen emlékeznek még Józsalakra, de a fiatalabb közt akadnak olyanok, akik nem jártak ott és talán nem is hallottak a helyről, pedig hozzátartozik Dobri múltjához. Az utóbbi időben igény merült fel a helyiek részéről, hogy szervezett kirándulás keretében keressék fel az egykor az erdők közt megbújó falut.

Archív családi fotókat várnak a népművészek

Ahogy arról a zaol.hu hírportál beszámolt, tavaly augusztusban a Zala Megyei Népművészeti Egyesület háromalkalmas, hatvanórás, a Csoóri Sándor Alap által támogatott kurzust fejezett be, amely során a göcseji parasztpolgári női viseletet gondolták újra és varrták meg a résztvevők a Jászságból érkezett oktatók segítségével. Az egyesület most „Nem a ruha teszi az embert” elnevezéssel felhívást tesz közzé, hogy még jobban megismerhessék a göcseji parasztpolgári viseletet, így várják a göcseji településeken 1940-es évek végéig készült régi fotókat. A fotókat a [email protected] e-mailcímre kell elküldeni, a regisztrációs lap kitöltése után. A fotók beküldési határideje: 2023. augusztus 31.

Az arany mellé egy bronz is jutott Rubin Mattiának

Jutott még egy érem Rubin Mattiának, a ZVE tőrözőjének a kedden este befejeződött tallini junior Európa-bajnokságon. A junior férfi tőrcsapat ugyanis bronzérmet szerzett, melynek tagja volt az egerszegiek vívója is – írja a zaol.hu. Magyar szempontból az U20-as junior korosztályban egyéniben három bronz-, csapatban két arany-, egy ezüst- és egy bronzérem jutott a mieinknek. Az U17-es korosztály, azaz a kadetek múlt pénteken befejeződött küzdelmeiben tíz érmet - öt aranyat, egy ezüstöt és négy bronzot - nyertek az észt fővárosban.