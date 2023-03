A neurológia osztályvezető főorvosa, dr. Németh László az új diagnosztikai eszközt működés közben is bemutatta egy páciens vizsgálatával. Mint a főorvos kiemelte, a készülék egyebek mellett lehetővé teszi az érfalak olyan részletességű vizsgálatát, ami a műtéti kivizsgálásokhoz, gyógyszeres kezelésekhez nyújt többletinformációkat. Ezen kívül az izmok, a perifériás idegek is vizsgálhatók, sőt az agyon belüli erek állapota is feltárul vele. Ez pedig segít dönteni a beavatkozások mikéntjéről, mondta.

Az új berendezés összefogás eredményeként került a kórházba, emelte ki a tájékoztatón a kórház főigazgatója, dr. Gasztonyi Beáta.

Dr. Gasztonyi Beáta, dr. Németh László, Balaicz Zoltán, Bali József az új berendezésnél

Fotós: Arany Gábor



Mint felidézte, tavaly a Richter Egészségváros programjának egyik helyszíne volt Zalaegerszeg. Az önkormányzat közreműködésével és támogatásával megvalósított rendezvény 7,5 millió forintos bevételét a szervezők a kórház javára ajánlották fel, így került az Ispita Alapítványhoz, amely 11,5 millió forinttal egészítette ki. Ez az összeg az alapkészülék beszerzésére volt elegendő. A kórház pedig a multifunkcionális ultrahangkészülék speciális kiegészítő eszközeit szerezte be 15 millió forintért, tette hozzá.

Az önkormányzat az eddiginél is erősebbé kívánja tenni a város és az idén 175 éves jubileumát ünneplő kórház együttműködését, fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester. Nem városi intézmény, de kiemelt célnak kell tekinteni a segítését, támogatását minden területen, emelte ki. A berendezés megvásárlásához meghatározó segítséget nyújtott az Ispita Alapítvány. Kuratóriumi elnöke, Bali József köszönetet mondott mindazoknak, akik adományaikkal hozzájárultak ehhez a fejlesztéshez. A további hasonló eszközbeszerzésekhez pedig ez évben is számítanak a személyi jövedelemadó egyszázalékos felajánlására, mondta.