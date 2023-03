A ruhagyár épületét 1951-ben emelték, fénykorában több ezer embernek adott munkát, ikonikus vállalatnak, épületnek számított, amely közösséget hozott létre, idézte a kezdeteket Balaicz Zoltán polgármester a hétfői sajtóbejáráson, melyen bemutatták a felújítás alatt álló, új funkciókat hamarosan magába foglaló épületegyüttest. A rendszerváltás után a tipikus privatizáció után többségi külföldi tulajdonos kezébe került a gyár, 2003-ra pedig elérte a mínusz 700 milliós veszteséget és csődbe ment. A helyi polgárok aggodalommal szemlélték a történteket. 2008-ban került az egyik lebontott szárny helyére a bevásárlóközpont, a tervezett másik már nem tudott létrejönni. Balaicz Zoltán számára 2014-ben, polgármesteri feladatai kezdetekor is cél volt, hogy a leromlott állapotú egerszegi házak megújuljanak. Ezért illeti köszönet a 2019-ben belépett tulajdonosokat, akik megtartják a ház küllemének jellegét. Mint mondta, az elmúlt négy évben együtt munkálkodtak azon, hogy az épülettörténet feltárható legyen, s időközben helyi ipartörténeti védettséget is kapott a ruhagyár. Az önkormányzat a továbbiakban is részt vesz a Platán sori ingatlan körüli munkálatokban, hiszen vállalta, hogy a környezet, az utak, járdák, közterületek felújítását megtervezik, elvégzik, méghozzá 100 millió forint értékben a Kovács Károly Városépítő Program keretéből. A ház földszintjén üzleteket alakítanak ki, s házhoz tartozó udvarban, parkban pedig a környék lakóit szolgáló áruházat épít egy másik vállalkozás. Így együtt hallgat hamarosan Zallure Park névre a valahai ruhagyár és a környezete. (A szó a Zala és a francia "allure" (ütem, járás, szokás) szó összekapcsolásából jött létre.

A tájékoztató után mód nyílt az épület bejárására, ennek során vázolták a beruházók, hogy a külső megjelenést megőrzik, a téglafalak maradnak, az épület belülről kap szigetelést, a mostani nagyméretű, osztott ablakok és a mögéjük illesztendő ablaksor között loggiák helyezkednek el, míg a kisebbik épületrész tetőteraszt is kap.