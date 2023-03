VÁRMEGYEI HÍREK

Egyedi szennyvízkezelési rendszer működik Márokföldön

Tavaly ősszel készült el és azóta működik Márokföldön az egyedi, svéd technológián alapuló, természetközeli szennyvízkezelési rendszer, mellyel régóta tervezett beruházás valósult meg a faluban. A Vidékfejlesztési Programban nyert el az önkormányzat 90 százalékos támogatottság mellett több mint 80 millió forintot a rendszer kiépítésére. Ezt az összeget 16 millió forint önerővel egészítették ki, részben átvállalva a lakossági hozzájárulást is - írja a Zalai Hírlap. Szabó István polgármester elmondta, hogy ez idáig a szennyvízkezelés nem volt helyben megoldva, a keletkező szennyvíz az ingatlanokhoz tartozó magántelkeken elhelyezett zárt tartókba került, melyek műszaki állapota már rossz volt, ezért a szennyvíz elszikkadt belőlük, terhelve a talajt.

Új falubuszt kapott Tormafölde

Új, a közlekedésbiztonságot segítő kiegészítőkkel felszerelt faluautóval gazdagodott Tormafölde, a jármű április 1-től áll a lakosság szolgálatába. Kondákor József polgármester elmondta, hogy jól szerepelt a település a Magyar falu program pályázatain, egyebek mellett ennek keretében jutottak hozzá a falubuszhoz 15 millió forint értékben – tájékoztat a zaol.hu. A polgármester közölte, hogy érkezett mintegy 80 millió forint forrás a vidékfejlesztési program révén is a településre, melyből a Szent János-hegyen megépülhet a kilátó piaci árusítóhellyel, turisztikai és gazdasági céllal. Így 2019 óta összesen közel 120 millió forint támogatást kapott Tormafölde.

Borbírálatot tartottak Tornyiszentmiklóson

Az elmúlt hétvégén tartották Tornyiszentmiklóson a Kerkai Dombok borbírálatát. A borbírálatra 74 minta érkezett, ebből 33 volt fehérbor, 21 vegyes fehér, neveztek 7-féle rozét és 3 vörösbort – írja a Zalai Hírlap. A zsűri elnöke dr. Brazsil József, a Zalai Da Bibere Borlovagrend elnök nagymestere volt, mellette Kuprivecz József letenyei, Vlasics Lajos tótszentmártoni szőlőtermelő borász, Cuk Lajos, a Lendva-hegyi Cuk Családi Pincészet tulajdonosa, Vaszily Zsolt, a Zalai Da Bibere Borlovagrend alkancellárja, illetve Kondákor József tormaföldei szőlőtermelő, borász, a borlovagrend ceremóniamestere bírálta el a mintákat. A borok közül végül 28 kapott arany, 37 ezüst, 5 bronz minősítést, további 4 bort, illetve készítőjét oklevéllel jutalmaztak.

Ötvenéves jubileumát ünnepli idén a Kerka Táncegyüttes Lentiben

Megalakulásának 50. évfordulóját ünnepli idén a Kerka Táncegyüttes. Ebből az apropóból nagyszabású gálaműsorral és egyéb programokkal is készülnek. Erre várják nemcsak az aktív néptáncosokat, hanem azokat is, akik egykor tagjai voltak az együttesnek – írja a zaol.hu. Borsos Bertalan, a Kerka Kulturális Egyesület elnöke elmondta, az április végén megtartandó műsorban szeretnék a táncosok minden korosztályát bemutatni a színpadon, a legfiatalabbaktól a szeniorokig. Várják vissza azokat a táncosokat, akik szívesen bekapcsolódnának majd a közös produkcióba, hisz az egyik legérdekesebb műsorszám az össztánc lesz, melyben palatkai táncokat mutatnak be. Fotókiállítást is összeállítanak az évfordulóra, mely képekben mutatná be a Kerka Táncegyüttes elmúlt 50 évét.

Bővülő kapacitással üzemel a kormányablakbusz Pacsán

A kormányhivatal közlése szerint áprilistól a pacsai városházán működött okmányiroda helyett a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat, vagyis a kormányablakbusz segítségével biztosítja majd az ügyintézés lehetőségét a helyi és a környékbeli lakosok számára a Zala Vármegyei Kormányhivatal – tájékoztat a Zalai Hírlap. A kormányablakbusz az április 3-ai héttől Pacsán bővülő kapacitással már hetente két napon, keddenként 3 óra és csütörtökönként 2,5 óra időtartamban áll az állampolgárok rendelkezésére. A kormányablakbuszban olyan ügyek intézésére is lehetőség nyílik, melyekre az okmányirodában eddig nem volt mód.

Nélkülözhetetlen a falubusz az alapszolgáltatás ellátásában Vaspörön

A szociális alapfeladatok mellett a faluban élő gyermekek óvodába való eljuttatásában is nélkülözhetetlen szerepe van a falugondnoki szolgálatnak a mintegy 350 lakosú Vaspörben. Ezen feladatok ellátásához, továbbá a betegek orvoshoz szállításában nyújt még segítséget az a kilencszemélyes jármű, amit a Magyar falu program 15 millió forintos támogatásával vásárolt meg az önkormányzat. Fülöp Imre Loránd polgármester a Zalai Hírlapnak elmondta: az előző járművük mintegy 235 ezer kilométert futott, köszönhetően annak is, hogy a községhez tartozik a mintegy 60 lakosú Velence, ahova szintén napi rendszerességgel kijár a falugondnok. A cserére az elhasználódás miatt volt szükség.

Vasárnap esti ZTE-bravúr: az egerszegiek legyőzték a Ferencvárost

A labdarúgó NB I. 24. fordulójának zárómérkőzését vasárnap este rendezték Zalaegerszeg, ahol a ZTE FC a címvédő és listavezető Ferencvárost fogadta. Hatalmas bravúrt ért el a ZTE FC, amely 1:0-ára legyőzte a címvédőt - írja a Zalai Hírlap.