A Balaton-felvidéki Nemzeti Park két természetvédelmi őre várta a túrabakancsban, hátizsákkal és határtalan jókedvvel érkező érdeklődőket a könyvtárban. A program első részében Lelkes András mutatta be élőhelyünket. Az informatív előadás során a résztvevők hallhattak többek között a helyi élővilág, élettér sajátosságairól, mindezt színes fotókkal, térképekkel illusztrálva. A dimbes-dombos tájaktól eljutottunk egészen a lápos és a vizes élőhelyekig, végigkövetve az állat- és növényvilág változatosságát.

Pillanatkép a túráról. Fotós: Korosa Titanilla

Ezután indultak el felfedezni a résztvevők a hallottak egy részét a természetben, a kirándulás a lentiszombathelyi zarándokhelyre, a Mária-fához vezetett. A gyalogtúrázók útját darvak kísérték, de hódok jól látható nyomait is megtalálták, illetve számos virágot is beazonosítottak a mezőn és az erdőben. Hóvirág, ligeti csillagvirág, tőzike, orvosi tüdőfű, tyúktaréj, kakukkvirág is megtalálható a vidéken. A kissé szeles időjárás sem szegte kedvüket, a több mint 30 fős csapat örömmel követte és figyelemmel hallgatta túravezetőket, akik rengeteg érdekességet elmondtak az erdők rejtett kincseiről.