A település közbiztonsága megfelelőnek mondható, de az, hogy Bak közlekedési útvonalak metszéspontjában alakult ki, szükségessé teszi a körültekintő és a lakosság számára biztonságot nyújtó megoldások keresését, mondta elöljáróban a község vezetője.

- Komolyabb bűncselekmény nem történt az utóbbi években, de kisebb-nagyobb szabálysértések elkövetőire nem derült fény - tájékoztatott Farkas Tamás. - Ezért döntött a testület arról, hogy árajánlatot kérünk egy 9 kamerás rendszer felállítására az ezzel foglalkozó cégektől, közben kialakult az is, hova érdemes felszerelni a térfigyelőket. Elégedettek vagyunk, mivel a szerződéskötés után két hónap alatt készen is lett a beruházás, ami maximum 2 millió forinttal terhelte meg a költségvetésünket, ráadásul 16 kamerára is bővíthető.

Így az emberi élet, a testi épség, a személyes szabadság védelme, az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a vagyonvédelem érdekének érvényesítése az elektronikus térfigyelő hálózat segítségével biztosítható Bakon. Az adat- és képtárolást lehetővé tévő rendszer felvételeit az adatvédelmi szabályok betartásával lehet visszanézni a rendőrség bevonásával, jogsértő cselekmények alapos gyanúja esetén. Meghatározott ideig őrzi automatikusan az adatokat, folyamatos megfigyelést nem alkalmaz a rendszer.

- Ha be tudjuk azonosítani egy baleset, rongálás, besurranó tolvajlás pontos idejét, akkor kerülhet sor a kamerák által készített felvételek vizsgálatára - folytatta a polgármester. - Például a községbe ezentúl nem érkezhet egyik irányból sem autó úgy, hogy szükség esetén ne tudnánk azonosítani rendszámmal együtt. A bővítés esetén az illegális hulladéklerakás helyszíneire is szeretnénk figyelni. A műszaki átadás február 23-án volt, a kamerák már működnek s megfelelnek az európai adatkezelési szabályzatoknak. Mindezzel együtt kiváló a körzeti megbízott, az önkormányzatunk és a falu kapcsolata.

Bakon mostantól a kamera a Rákóczi u. 51., a Széchenyi tér 1. és 3., a közúti csomópont, a Válicka utca, a Kossuth utca 149., a Dózsa György utca, a Sportcentrum előtt és a temető mellett figyeli a forgalmat.