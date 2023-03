Egyebek mellett erről is szó esett csütörtökön a Jókai Mór és Arany János utca határolta tömbben zajló szennyvízcsatorna-rekonstrukció II.-IV. üteme kapcsán tartott tájékoztatón. Mint Balaicz Zoltán polgármester elmondta, legutóbb a Környezeti és energiahatékonysági operatív programban (KEHOP) nyert 1,7 milliárd forintos támogatással folytatódhatnak a belvárosi munkálatok. Ennek része a Mikes utca - Platán sor - Arany utca határolta terület, ahol a szennyvízhálózat felújítása zajlik több ütemre bontva a Zalavíz kivitelezésében. A munkálatok 231 millió forintos költségének 70 százalékát fedezi a KEHOP-os támogatás.

Az ötvenes-hatvanas években létesült lakótelepnél megérett az idő szennyvízelvezetés cseréjére, fogalmazott Bali Zoltán, a térség önkormányzati képviselője. A munkálatok még 2018-ban kezdődtek meg az Arany János utcában és a csatlakozó térség jelentős részén is megvalósult a rekonstrukció, amivel együtt utcák, járdák is megújultak. Hasonlóképp járnak el a mostani munkálatokkal érintett szakaszokon is.

Rendszeresen jártak szakembereik a hibák elhárításra ezekbe az utcákba, ami indokolttá tette a rekonstrukciót, és szerencsés, hogy ez megelőzi az útfelújítást, mondta Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója.