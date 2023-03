Csóti Anikó, a felsőrajki kálvária felállításának egyik ötletgazdája felelevenítette: 2020 júniusában összefogással, a hegyen tulajdonnal rendelkező gazdák, barátok, Rudi Péter plébános és Czémán László világi elnök anyagi támogatásával indult a munka. A mészkő hasábokra Simon András grafikusművész – jelentős kedvezménnyel megvásárolt – rajzai kerültek ifj. Czémán László és Varga József áldozatos munkája nyomán. A stációk karácsonyra készültek el, „civil kezdeményezésként, teljesen önerőből, jószándékú keresztény emberek összefogásaként”, emelte ki Csóti Anikó.

A felsőrajki keresztúti stációkhoz szükséges kétmillió forint néhány hónap alatt összegyűlt, s 2021 óta minden nagyböjtben – és persze az év bármely időszakában – szolgálja az elmélyülést, valamint az elmélkedést Jézus szenvedésén és keresztre feszítésének eseményein, tette hozzá az egyik kezdeményező.

A keresztút segíti az elmélyülést és a húsvéti lelki készületet. A múlt heti alkalmat Marics József nyugalmazott apátplébános vezette (középen), mellette balról Rudi Péter, Felsőrajk plébánosa (Fotó: ZH)

Csóti Anikó arról is beszélt: a mintegy 700 méteres kálvária nemcsak hitbéli mementó, hanem ifjabb Czémán Lászlóra is emlékeztet, aki ’21-ben, harmincnyolc évesen, motorbalesetben elhunyt. Azóta Lacika – hiszen így hívta, ismerte a falu – emlékére is ajánlják a nagyböjti alkalmakat.

Idén minden péntekre vendégatyákat hív Rudi Péter, Felsőrajk plébánosa. Múlt héten Marics József nyugalmazott apátplébános, egyháztörténész vezette az imádságot, most pedig Tódor Szabolcs, Búcsúszentlászló plébánosa érkezik. Ezúttal változik a szokott rend: 17 órakor szentmisével kezdődik az alkalom, s azután indulnak keresztútra a hívek.

A jövő héten dr. Udvardy György veszprémi érsekkel járhatják végig a stációkat a résztvevők – ismét a megszokott módon – 17 órától,

majd ezt követően a főpásztor szentmisét mutat be a felsőrajki templomban.

A felsőrajki keresztút 2021 óta szolgálja a nagyböjti lelki készületet (Fotó: ZH)

– Vannak a nagyböjtben kötelező napok: a hamvazószerda és a nagypéntek, ám hitünk mást is követel – fogalmazott Rudi Péter plébános. – A péntekenkénti keresztút például segíti az elmélyülést és a húsvéti lelki készületet, akárcsak az, ha ebben a negyven napban lemondunk valamiről, akár egy rossz szokásunkról, helytelen életgyakorlatunkról.