ZALAEGERSZEGI HÍREK

Elkezdték a lomtalanítást Zalaegerszegen

A múlt héten kezdték és március végéig tart a zalai vármegyeszékhelyen a szokásos tavaszi lomtalanítási akció – tudósít a Zalai Hírlap. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai a városrészek családi házas övezeteit járják, mindenhol egy bizonyos napot jelöltek ki erre a célra. A háztartásokban keletkező nagy darabos lomok elszállítását a becsali, a bazitai, a landorhegyi és a szívhegyi övezetben kezdték, majd pénteken Ságodban, Neszelében, Kaszaházán és Gólyadombon jártak. Az éves lomtalanítást március 24-én Páterdombon fejezik be.

Március végén lesz a sajtófotó-kiállítás a színházban

Március 27-én, hétfőn a Hevesi Sándor Színházban nyílik a XIII. Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás. Idén is kiírták a szervezők a Sajtófotó Pályázatot, amire 32 alkotó jelentkezett – írja a zaol.hu. Felnőtt kategóriában huszonketten összesen 138 pályaművet küldtek be, ebből 102 egyéni kép és 36 sorozat volt. Ifjúsági kategóriában tízen jelentkeztek, tőlük 41 pályamű érkezett, amiből 7 sorozat és 34 egyéni kép. Seres Péter ötletgazda-főszervező elmondta, idén összesen 339 fotóról döntött a négytagú zsűri. A kiállításra összesen 32 pályaművet (3 sorozat, 29 egyéni kép) válogattak be a felnőttek közül, az ifjúságiaknál 10 egyéni kép lesz a tablókon.

Évértékelés farsangi és nőnapi hangulatban Csácsbozsokon

Évértékelőt tartottak, farsangi hangulatot varázsoltak és hölgytagjaikat is köszöntötték pénteken este a csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjasklub tagjai idei első nagy rendezvényükön az Izsák-iskola aulájában – olvasható a Zalai Hírlapban. A klub elnöke, Szabó Gyuláné Ibolya első helyen említette, hogy tavaly sikerült felavatni az új közösségi házukat, amelyben a felújítást követően igazi otthonra találtak. Mint említette, a klubon belül létrejött a vándorlók csoportja, a Petőfi-emléknap megünneplését vármegyei szinten szeretnék megszervezni, lesznek csoportos kirándulások, és az idén is állítanak májusfát, amelyet a tervek szerint nagy vigasság keretében fognak kitáncolni.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Csendesné Dolinay Margit munkásságát bemutató kiállítás nyílt a HSMK-ban

Csendesné Dolinay Margit munkásságával és szakmai alázatával példát mutat sokaknak. Életpályáját bemutató kiállítása és a Csinga-hegyi Művész Műhely alkotóival közös tárlata március 9-ig látható a nagykanizsai HSMK Ősze-galériájában – írja a zaol.hu. Az alkotó a kiállításmegnyitón elmondta: súlyos betegségéből való felépülését segítette a hímzés. A tárlaton látható nagyírásos úrasztal-terítőszett országos harmadik helyezést ért el, ezt az újszászi református templomnak adományozta. Ezzel egyidejűleg az elkészített jászhímzéses úrasztala-garnitúrát az újszászi római katolikus templomnak ajánlotta fel. Vezetőségi tagja volt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek. A Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének alapító tagjaként, mint pékmester, kidolgozta társaival a pékdíszmunka-készítés alaptésztájának receptúráit, formai világát. Mindez tankönyvi formában is megjelent, amiből a mai napig oktatnak a szakiskolákban.

70. évfordulót ünnepeltek a HSMK színháztermében

Pénteken Nagykanizsán, a HSMK színháztermében gálaműsorral ünnepelték egykori és jelenlegi pedagógusai, diákok és szülők közösen a Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola Bolyai János Tagintézményének 70 éves jubileumát – tudósít a Zalai Hírlap. A műsor elején az iskoláról láthatott kisfilmet a közönség, majd a köszöntők sorát Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója nyitotta meg egy Bolyai Jánostól, a magyar tudomány egyik legemelkedőbb alakjától, az iskola névadójától vett idézettel. Balogh László polgármester ünnepi gondolatait hivatalos elfoglaltsága miatt nem személyesen, hanem levélben osztotta meg az ünneplőkkel. Köszöntőjét az iskola egykori diákja, Micsinai Dominik olvasta fel. Ezután az iskola 70 évének összefoglalóját láthatta a közönség képekben, majd színes műsor, zene, tánc, jelenetek következtek tanárok és diákok előadásában.

KRESZ-táblát loptak Nagykanizsán

Pénzbüntetésre ítélte a Nagykanizsai Járásbíróság tárgyalás mellőzésével azt a két férfit, akik elloptak egy kihelyezett közlekedési táblát. 2022. augusztus 18-án a hajnali órákban Nagykanizsán eltávolítottak egy kihelyezett, fém támasztólábakon álló „Útszűkületet” „Útfelbontást” és „30 km/h sebességkorlátozást” jelző mobiltáblatartót és a II. rendű vádlott lakásába vitték. Mindkét férfi társtettesként elkövetett, a közlekedés biztonsága elleni bűntettet valósított meg, ezért a bíróság az I. rendű vádlottat 132.000 forint, míg a II. rendű vádlottat 156.000 forint pénzbüntetésre ítélte. A büntetővégzés jogerős.

KESZTHELYI HÍREK

Újra nyitva a keszthelyi Balaton Színház

Két és fél hónap kényszerű szünet után ismét várja a kultúra barátait a Balaton Színház – olvasható a Zalai Hírlapban. A durván elszállt energiaárak miatt döntött úgy Keszthely vezetősége, hogy december 15-től átmenetileg bezárja az intézményt. Az eltelt időszakban a Goldmark Károly Művelődési Központban, illetve a városi könyvtárban várták a szellemi élményekre vágyó vendégeket. E héten aztán megnyitották a Fő téri épület kapuit is, és már az első napokban kiállítás, illetve előadás csábította a látogatókat. A Pesti Művész Színház Maga lesz a férjem című zenés vígjátékát telt ház várta a hét közepén. E két programmal megkezdődött a Nők hete, amely jövő szerdáig minden napra kínál elfoglaltságot. Márciusban visszaáll a megszokott rend: a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt gazdag kínálat fogadja a Balaton Színházban.

Új elnököt választott a szobakiadók szövetsége Hévízen

Majdnem másfél évtized után új elnököt választott a Hévízi Szobakiadók Szövetsége – tudósít a Zalai Hírlap. Lajkó Ferencet Bruncsicsné Szekér Andrea váltja a mintegy 30 éve működő szervezet élén. A vezetőségválasztó közgyűlésen előbb szakmai előadásokat hallhattak a jelenlévők, akik például az új lakberendezési trendekkel, majd a hévízi tófürdő aktualitásaival ismerkedhettek meg. Ezt követően a nagyradai Cézár Pincészet, valamint a Hotel Európa Fit és az Ensana Hotel újdonságairól hallhattak rövid beszámolót a szervezet tagjai.

Már nem lehet ragadozóhalat fogni a Balatonon és vízrendszerén

Március 1-től kezdetét vette az általános ragadozóhal-fogási tilalom a Balatonon és vízrendszerén – írja a zaol.hu. Ennek apropóján a balatonihal.hu számba vette a tavasszal esedékes tilalmakat. Országszerte életbe lépett a balin, a süllő, a kősüllő és a sügér fajlagos fogási tilalma (a csukáé már február elseje óta tart). A Balatonnál azonban nemcsak megtartani tilos ezeket a halfajokat, hanem rájuk horgászni is, erről rendelkezik a Balatoni Horgászrend 32. pontja. Április 1-től életbe lép a „csónakos tilalom”, amely szerint a pontosan meghatározott parti sávban szabad csak vízi járműből horgászni, és onnan is csak nappal, és csak békés halakra. Kivételt képez az említett pontban pontosan körülírt négy darab kíméleti terület, ahol kizárólag csak partról szabad horgászni.