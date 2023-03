Ezt Paál István fogalmazta meg hétfőn délután a Korona Szalonban tartott ünnepségen, ahol a fejedelem születésének 347. évfordulójáról emlékeztek meg. A Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezetének elnöke beszédében kiemelte, történelmünk vészkorszakaiban mindig felbukkant egy országvezető, aki,ha az utolsó pillanatban is, de a nép élére állt, félretéve minden címet, rangot, vagyont és teljesítette küldetését, a nemzet megmentését. II. Rákóczi Ferenc génjeiben hordozta a nemzet megmaradásáért, boldogulásáért felelősséget érző arisztokrata kötelességtudatát, bármilyen végkimenet mellett is. A mindent vállalás magasztossága, a nép és a hazaszeretet mélysége a világtörténelemben is egyedülállóvá tette, mondta.

Paál István mondott ünnepi beszédet



A Zalai Magyar Nemzeti Szövetség, a Történelmi Vitézi Rend Délnyugat-dunántúli Törzskapitánysága, a Zalai Polgári Körök Egyesülete, valamint a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete rendezvényén Balaicz Zoltán polgármester mondott köszönetet a megemlékezés megszervezéséért, tanítva ezzel a fiatalokat a hazaszeretetre, a nemzet iránti tiszteletre. A civil szervezetek kezdeményezésének eredményeként állíttatott fel a városban II. Rákóczi Ferenc szobra 2021-ben, emlékeztetett.

Az emlékünnepség műsorában Töttő Vilmos tárogatón játszott a korhoz illő dalokat, míg a Mindszenty-gimnázium két diákja, Süle Zsolt és Miklós Rozália szavalt, illetve énekelt. A megemlékezés II. Rákóczi Ferenc szobrának megkoszorúzásával folytatódott és a Szózat közös eléneklésével zárult.