A polgármesteri hivatalban megtartott köszöntésen Szabó Gábor, a polgárőr szervezet elnöke méltatta Lőrincz Zsolt, Cseresnyés Máté, Vatali István és Molnár Zoltán polgárőr köz érdekében tett kiemelkedő, elhivatott tevékenységét.

Elmondta, egyesületük 10 éve alakult, nagy utat jártak be, sok eseményen vettek részt, tartalmasan telt az idő, és a tagság igyekezett minél jobban kivenni a részét a közbiztonsági feladatok ellátásából eddig is, és ezután is folytatják a munkát. Jelenleg 48 tagja van az egyesületnek.

Az összejövetelen Horváth László polgármester mondott köszönetet a polgárőröknek munkájukért és arról is szólt, hogy a Lenti és Térsége Polgárőr Egyesület és az önkormányzat között nemcsak jó kapcsolat van, hanem együttműködési megállapodást is kötöttek. A város örömmel veszi, hogy a polgárőrök segítik a rendőrök munkáját abban, hogy a lakók biztonságban érezzék magukat, jelen vannak a rendezvényeken, de azon túl is segítséget nyújtanak szakértelemmel és hivatástudattal.

Részt vett az eseményen dr. Farkas Tibor, a Lenti Rendőrkapitányság vezetője és Dömény Sándor nyugalmazott vezérőrnagy is. A rendőrkapitány megerősítette a polgármester szavait, megköszönte a polgárőrök munkáját, akik előre nem tervezett esetekben is segítik a rendőrök munkáját, hogy élhető rendet tarthassanak fent a városban.

Végül az egyesület vezetője elismerő oklevelet és ajándékot adott át a polgárőrnek közösen Horváth László polgármesterrel és Drávecz Gyula alpolgármesterrel.