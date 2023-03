A hagyomány szerint Petőfi Sándor utolsó estéjét 1849. július 30-án Székelykeresztúron, a Gyárfás-kúria kertjében, egy terebélyes körtefa alatt töltötte, s másnap innen indult fehéregyházi útjára. A Petőfi-kultusz helyi ápolói ezt a régi körtefát megőrizték, a legenda szerint marhavérrel is öntözték, s amikor kiöregedett, újat ültettek a helyébe.

A Magyar Kultúráért Alapítvány a Petőfi-emlékév alkalmából felhívást tett közzé március elején Petőfi körtefája címmel. A felhívásban Petőfi Sándor természethez való viszonyának szeretnének emléket állítani, először is azzal, hogy a bicentenáriumhoz kapcsolódóan idén újra ültessék el Petőfi Sándor körtefáját szerte a Kárpát-medencében. Az eredeti fáról újraszaporított oltványhoz az emlékév során újból hozzáférhet minden falu és közösség, amely csatlakozik e felhíváshoz.

A reformkor időszakában lépett színre az a tudós társaság, amely a modern magyar gyümölcskultúrát is megteremtette. A régi magyar gyümölcsök leltárát Entz Ferenc (1805–1877) jegyzi, s ő hozta létre az első kertészeti tanintézetet is. A Pilvax-körből indult a magyar gyümölcsészet legnagyobb alakja, Bereczki Máté (1824–1895) is. Mindketten menekülő ’48-as honvédtisztek, akik az elnyomatás éveiben pályájukat elhagyva, életenergiáikat a magyar gyümölcsészet ügyének szentelték, és páratlan teljesítményükkel az egyetemes magyar kultúrát szolgálják.

A Magyar Kultúráét Alapítvány arra kéri a közösségeket Magyarországon és külhonban egyaránt, hogy csatlakozzanak minél többen a felhíváshoz, és Petőfi körtefájának újraültetése mellett gyűjtsék össze saját településük, térségük legjellemzőbb gyümölcsfáit, illetve az ahhoz kapcsolható néprajzi örökséget, hogy mindezzel saját közösségük önismeretét, önbecsülését erősítsék.

A felhíváshoz a [email protected] e-mail lehet csatlakozni. Kérik, a csatlakozáshoz mellékeljék a gyűjtés anyagának rövid bemutatását. A jelentkezési és beküldési határidő március 25., Gyümölcsoltó Boldogasszony napja.

A felhívásban részt vevő közösségeket megajándékozzák Petőfi körtefájának oltványával, amelyet Kovács Gyula pórszombati erdész, pomológus oltott be újra, emellett a résztvevők egyéb oltványokhoz is hozzájuthatnak.