A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal (ZSZC) közösen szervezte a programot, amelyben a város összes szakképző intézményét bemutatták a résztvevő negyven pedagógusnak. Elsőként a Széchenyi Technikumot ismerhették meg, ahol bevezetésként a szakképzésről a tudnivalókat a ZSZC főigazgató-helyettese, Varga Andrea és Böröcz Csaba ismertette. Ezt követően tekintették meg az iskolát, a tanműhelyeket.

Varga Andrea felidézte: 2020-tól gyökeresen megváltozott a szakképzés, ennek célja volt, hogy visszanyerje régi presztízsét, feleljen meg a 21. század kihívásainak. Ehhez átalakították az oktatási struktúrát, megnőtt a gyakorlati képzés aránya az elmélethez képest. A hasonló gazdasági területeket felölelő ágazatokat határoztak meg, ezeken belül különülnek el a szakmák. A ZSZC intézményeiben 20 ágazaton 64 szakmát sajátíthatnak el a diákok. A duális képzésben a gyakorlati ismereteket vállalkozásoknál szerzik meg a tanulók. Az oktatás technikumban (5 év) vagy szakképző iskolában (3 év) zajlik.

A rendezvény célja, hogy a pedagógusok megismerjék a szakképzés új rendszerét, valamint a zalaegerszegi intézményeket, fogalmazott érdeklődésünkre Bangó-Rodek Viktória, a kamara szakképzési csoportvezetője. Mint mondta, a továbbtanulást választó általános iskolai diákok negyven százaléka dönt a szakképzés valamelyik ága mellett.

Az első helyszín házigazdája, Némethyné Lövey Zsuzsanna igazgató arról számolt be, hogy három ágazatban - építőipar, épületgépészet, elektronika és elektrotechnika - technikumi és szakképző osztályokban oktatnak tanulókat, míg informatika és távközlésben csak technikumi szintű a képzés. Azaz szakmát, érettségit, technikus oklevelet is szerezhetnek a diákok.

A Széchenyi megismerése után a város többi szakképző intézményébe is ellátogattak a pedagógusok.