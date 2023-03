ZALAEGERSZEGI HÍREK

Pályaorientációs fórumot tartottak a ZalaZone-ban

A hazai egyetemek népszerűségi sorrendjében a hetedik helyre került a győri Széchenyi István Egyetem, az ide jelentkezők száma egy év alatt 42 százalékkal nőtt, meghaladta a 20 ezret. Egyebek mellett ez is elhangzott pénteken délután Zalaegerszegen, a ZalaZone fogadóépületében tartott pályaorientációs fórumon – olvasható a Zalai Hírlapban. Az előadók egyike, Palkovics László, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, a felvételre jelentkezők érdeklődése jelentősen megnőtt a műszaki terület és tanárképzés iránt. Az egyetem általános és oktatási elnökhelyettese, dr. Kovács Zsolt egyebek mellett a megújult felvételi rendszerről szólt. Bevezetésképpen elmondta, hogy nemzetközi sorrendet tekintve az első ezer között tartják számon a győri egyetemet, ahová 14 ezer hallgató jár, köztük 800 érkezett 70 országból.

Hagyományőrző kézműves napot tartottak a Göcseji Tudásközpont- Zalaegerszegi Helyi Termék Piacon

Kézműves nők régen és ma címmel hagyományőrző napot tartottak pénteken a Göcseji Kézműves Egyesület szervezésében a Göcseji Tudásközpont- Zalaegerszegi Helyi Termék Piacon. Az érdeklődők képet kaptak arról, hogy milyen szerepet töltöttek be a kézművesek között a nők hajdanán, és napjainkra a kézműves alkotóművészet milyen módon alakult át, milyen tárgyakat alkottak a női kézművesek régen, s milyen alkotások születnek ma – tájékoztat a zaol.hu A kézműves népi hagyományok megismertetésére Kiss Nóra néprajzos-muzeológus, a Göcseji Múzeum munkatársa vállalkozott. Págyi Zsóka keramikussal, Takács Zoltánné foltvarróval és Kulcsár-Papp Ráchel textil tárgykészítővel, a programsorozatot szervező Göcseji Kézműves Egyesület tagjaival Mihály Péter színművész, a Hevesi Sándor Színház társulatának tagja beszélgetett az alkotói munka szépségeiről.

Díjtalan múzeumi belépés bagodiak számára

Együttműködési megállapodást írt alá a Göcseji Múzeum és a Bagod Község Önkormányzata pénteken – írja a zaol.hu. A Sipos Ferenc polgármester és dr. Kostyál László múzeumigazgató által kézjeggyel ellátott kontraktus értelmében a bagodi lakosok, valamint a község iskolájába, óvodájába járó gyermekek díjmentesen tekinthetik meg a Göcseji Múzeum épületében az állandó és időszaki kiállításokat, valamint a Mártírok úti kommunizmus áldozatainak emlékhelyét. Az október végéig tartó kedvezményes időszakban a látogatónak elegendő igazolni bagodi lakhelyét a belépéshez, a díjat helyette az önkormányzat fizeti ki a múzeum számára.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Természettudományos diákkonferencia Nagykanizsán

A zalaegerszegi Ady-iskola Izsák Imre Alapítványa Tudományos diákkonferenciát tartott pénteken a nagykanizsai Batthyány-gimnáziumban, ahol helyi, keszthelyi és zalaegerszegi középiskolás diákok természettudományos témaköröket dolgoztak fel – olvasható a Zalai Hírlapban. A vendéglátó gimnázium tanulója, a 10. osztályos Révész Vanessza Natasa igazán aktuális kérdést feszegetett: Kincs, ami nincs, vagy mégis? címmel a magyarországi kőolajkutatásokról szólt. Kiemelte: tavaly egy korszerű olaj- és gázkitermelő üzemben járt, ahol rengeteg érdekes információt hallott, amit Alexa Péter tanár segítségével előadássá formált.

A konzervatív érdekrend erősítését szolgáló polgári esték Nagykanizsán

A konzervatív értékrend jól ismert közéleti személyiségeit kívánja megszólaltatni az a Polgári esték elnevezésű sorozat, aminek nyitó eseményét pénteken tartották a nagykanizsai Egylet Pincében. A NagyON Kanizsa Egyesület által szervezett találkozó első vendégei a Védett Társadalom Alapítvány képviselői, Földi-Kovács Andrea újságíró, illetve annak férje, Földi László biztonságpolitikai szakértő, egykori hírszerző voltak – írja a zaol.hu. A nagy érdeklődéssel kísért,

telt házas esten a moderátori feladatokat is ellátó Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel folytattak beszélgetést a Védett Társadalom Alapítvány által felvállalt témákról, többek között az abortusszal, valamint a nyitott társadalommal kapcsolatos kérdésekről, de szóba került az LMBTQ propaganda, a pedofília, mint napjaink egyre érzékelhetőbb problémája, a migrációs válság, valamint az orosz-ukrán háború, illetve annak globális háttere is.

Szép magyar beszéd verseny a Thúry-technikumban

A Thúry-technikum 2020 óta szervezi a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd verseny Zala vármegyei fordulóját. A versenyről a gimnázium és technikum kategóriák első két helyezettje szerepelhet az április 21. és 23. közötti győri országos döntőben – írja a zaol.hu. A Kazinczy Alapítvány szervezte a viadalt, melynek vármegyei fordulóját szerdán tartották a kanizsai intézményben. Érkeztek indulók Zalaegerszeg, Lenti, Keszthely és Nagykanizsa több középiskolájából is. A versenyzők elsőként az írásbeli feladatot, majd egy rövid szöveg hangsúlyjelölését oldották meg, utána következett a szabadon választott szöveg értő-értető felolvasása, végül a kötelező szöveg tolmácsolása.

KESZTHELYI HÍREK

Soron kívüli testületi ülés Keszthelyen

Pályázatot nyújt be Keszthely önkormányzata a kormányhoz, hogy támogatást nyerjen a víz- és szennyvízdíjakhoz. Erről soron kívüli ülésükön döntöttek a képviselők. Manninger Jenő polgármester a Zalai Hírlapnak elmondta, támogatási igényt azon települések nyújthatnak be, amelyeken a közműves ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés és –tisztítás idénre várható fajlagos ráfordítása meghaladja a köbméterenkénti nettó 1002 forintot. Keszthely e feltételnek megfelel, hiszen a településen országos szinten is magasnak számít a vízdíj mértéke. A lakossági árak persze ettől nem mérséklődnek, de az állami támogatás segíthet abban, hogy legalább ne legyenek még magasabbak, mondta a polgármester. Országosan ötmilliárd forint áll rendelkezésre erre a célra, amelyből vissza nem terítendő támogatást kaphatnak a pályázó helyhatóságok.

Könyv a keszthelyi sörgyár történetéről

Keszthely szerencsére hű maradt serfőzdéjéhez, nem bontotta le, pedig az épületegyüttes háromszáz éves történetének legkeservesebb időszakát és állapotát éli. Haszontalan és kihasználatlan, talán már nem sokáig. Addig is fontos lépés e műemlék életében, hogy elkészült Zób Viola Keszthely serfőzdéje című, Építés és ipartörténet a serfőzéstől a sergyártásig alcímű könyve, mely bár tudományos munka, mégis elkapkodta a nagyszámú hallgatóság a keszthelyi Balatoni Múzeumban tartott könyvbemutatón – írja a Zalai Hírlap. A könyv mégsem lett csak a szakmának szóló rideg tudományos mű, mivel a bambergi egyetemen megismert Bauforschung szemléletű épületkutatás módszerével készült. Ennek lényege az interdiszciplináris, vagyis a több tudományterület eredményeit felkaroló és a témát azzal kiegészítő munkamódszer.

Fél éve indították a Taurus Cornu Petit podcastet a keszthelyi művészek

Tavaly augusztusban a zaol.hu hírportál beszámolt arról, hogy két keszthelyi származású alkotó, a jelenleg Budapesten élő Hermann Zsófia festőművész és Tóth Xénia képzőművész elindították művészeti podcast sorozatukat. A világháló különböző csatornáin jelen lévő Taurus Cornu Petit témáját tekintve hiánypótló a podcastek között. A beszélgetések a Youtube csatornán, Facebookon és Spotify-n is elérhetők. Folyamatosan fejlesztik a műsort, sőt magukat is, így rendszeresen járnak beszédtechnika órákra, hogy nekik is könnyebb legyen a kommunikáció. Büszkék arra, hogy minőségi felvételeket tudnak készíteni, ami köszönhető a jól felszerelt gyöngyösi GreenMosuse Recording Stúdiónak. Ma már nemcsak ők hívják az interjúalanyokat, hanem őket keresik meg a szereplők különféle témákkal. Újdonság, hogy közösségi oldalaikon vasárnaponként kulturális ajánlóval, magas művészeti programokkal jelentkeznek. A podcastek szerdánként jelennek meg.