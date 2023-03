Az előadók egyike, Palkovics László, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, a felvételre jelentkezők érdeklődése jelentősen megnőtt a műszaki terület és tanárképzés iránt. Ez azt mutatja, hogy beérik az egyetem fejlesztésébe fektetett munka, mondta. Szólt arról is, hogy az egyetem fejlődése kiemelkedő volt az elmúlt időszakban, hiszen a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonába került az Autóipari Próbapálya Zala Kft., a ZalaZONE Ipari Park., a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség és a Techtra Technológiai Transzfer Intézet. Ennek köszönhetően például a hallgatóik Közép-Európa legkorszerűbb járműipari tesztpályáját használhatják. Palkovics László arról is beszélt, hogy Győr, Mosonmagyaróvár és Zalaegerszeg után budapesti önálló campus indítása is szerepel a tervekben.

Az egyetem általános és oktatási elnökhelyettese, dr. Kovács Zsolt egyebek mellett a megújult felvételi rendszerről szólt . Bevezetésképpen elmondta, hogy nemzetközi sorrendet tekintve az első ezer között tartják számon a győri egyetemet, ahová 14 ezer hallgató jár, köztük 800 érkezett 70 országból. A 200 magyar nyelvű oktatási program mellett 40 angolul zajlik. A kilenc karon 11 képzési területen 88 szak közül lehet választani. Négy doktori iskolájuk működik: műszaki, ezenkívül növény-, állat-, élelmiszertudományi, illetve regionális és gazdaságtudományi, valamint állam- és jogtudományi.

A vendéglátók nevében a ZalaZone Ipari Park vezérigazgatója, dr. Háry András ismertette a tesztpálya környezetében kialakult vállalati, kutatói kapcsolatrendszert, ökoszisztémát.

A fórumot a dunántúli középiskolák intézményfenntartó számára hirdették meg. Így képviseltette magát a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum is. Vizlendvai László főigazgató elmondta, szoros az együttműködés a győri egyetemmel az okleveles technikusképzésben, ami szeptembertől indul a Ganz- és a Csány-technikumban. Ezzel az oktatási formával az országban a legelsők közé tartozik az egerszegi centrum. A képzés egyik ismérve, hogy az ötödik évfolyamon egyetemi oktatók kapcsolódnak be az technikusi oktatásba, ráadásul az itt végzett diákok 30 kredittel gazdagodva kezdhetik egyetemi tanulmányaikat.