VÁRMEGYEI HÍREK

Évet értékeltek a Zala vármegyei főügyészségen

Évértékelő értekezletet tartott a Zala Vármegyei Főügyészség, amelyen részt vett dr. Polt Péter legfőbb ügyész és a kabinetet vezető dr. Vida József főosztályvezető ügyész – írja a zaol.hu. Dr. Székely Tamás vármegyei főügyész értékelése szerint a megye ügyészeinek munkáját az elmúlt évben is magas színvonal jellemezte, különösen az időszerűség javult. Szólt arról is, hogy tavaly országosan és vármegyei szinten is növekedett a bűnelkövetések száma. Erre reagálva a Legfőbb Ügyészség elvárásainak megfelelően sikerült olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek hatékonyan szolgálták az eljárások gyorsítását, a büntetőeljárások mielőbbi befejezését. Külön kiemelte az elmúlt év színvonalas és országos viszonylatban is kiemelkedő aktivitást mutató kommunikációs tevékenységét, mely alapján a vármegyék rangsorában ismét igen előkelő helyezést sikerült elérni.

Nagy Tímea és Hegedűs Csaba olimpiai bajnok volt az MCC vendége Zalaegerszegen

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) zalaegerszegi központja hétfőn Nagy Tímea kétszeres olimpiai, hatszoros világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívót és dr. Hegedűs Csaba olimpiai-, világ- és Európa-bajnok birkózót látta vendégül. A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének 53 évesen is csinos és fitt elnöke a sport iránti szenvedélyéről, alázatról, a mentális és fizikai felkészülésről beszélt. A Zalai Hírlap érdeklődésére azt hangsúlyozta, hogy a sportolói lét nagyon sokat adott számukra. A 32 éves egyesület küldetése pedig éppen az, hogy a halhatatlan magyar sportlegendákat és a ma még élő sportolókat bemutassa.

Schmidt Mária Mindszentyről tartott előadást Zalaegerszegen

Mindszenty József hazánknak, az egész katolikus világnak, a nyugati civilizációnak a példaképe, és a XX. század legfontosabb személyiségei közé tartozik. Minél többször gondoljuk végig szerepét, annál büszkébbek lehetünk rá, küldetésére és a nemzetünkért hozott áldozatára. Ezt dr. Schmidt Mária fogalmazta meg érdeklődésünkre a Mindszentyneumban tartott Az ünneplés hónapja sorozat keddi rendezvényét megelőzően – tudósít a zaol.hu. A Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, a Terror Háza Múzeum főigazgatója A szeretet követei című előadását Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő szavai vezették be.

Felújítják a játszóteret Zalaháshágyon

Közösségi munkát szervez a helyi játszótér eszközeinek, illetve kerítésének felújítására Zalaháshágy önkormányzata. A munkálatokat két részletben, e hét végén, pénteken és szombaton, mindkét nap 8.00 órai kezdettel kívánják elvégezni. Mivel a felújítás során festésre is sor kerül, ezért a játszóteret a március 31. és április 3. közötti időszakra le is zárják.

Átadták "A Zalai Szívgyógyászatért" Alapítvány díjait

A Zalai Hírlap korábban beszámolt a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház szívsebészeti osztálya támogatására az osztállyal egy időben, 29 éve alakult "A Zalai Szívgyógyászatért" Alapítvány február végi jótékonysági báljáról, amelynek bevételét eszközbeszerzésre szánták az alapítvány vezetői, valamint két díjat is alapítottak a szívsebészet kiváló dolgozói számára. A szívsebészeti osztály két kiváló dolgozója részesült elismerő oklevélben: Kocsmárné Molnár Éva és Sényi Zoltán. Az okleveleket "A Zalai Szívgyógyászatért" alapítvány elnöke, Borsosné Pál Ildikó, illetve az alapítvány kuratóriumi tagja, Fitos Péter adta át a Zala Megyei Szent Rafael Kórház szívsebészeti osztályán.

A húsvéti ünnep helyi népszokásait elevenítik fel Murarátkán

A március 31-én tartandó húsvéti kézműves foglalkozáson kívánja felhasználni Murarátka önkormányzata azokat az eszközöket és alapanyagokat, amiket a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett pályázaton nyertek. Erről Gyergyák Zoltán polgármester számolt be a zaol.hu hírportálnak. Mint mondta, a Nemzeti Művelődési Intézet a húsvéti ünnep helyi népszokásainak erősítése és felelevenítése érdekében tett közzé pályázati felhívást.

Jól sikerült a ZVE tőrözőinek a hazai rendezésű viadal

Három napon át pengecsattogástól volt hangos az egerszegi Iván Dental Vívócsarnok, ami persze megszokott egy vívóteremben, ám a zalai megyeszékhelyen ezúttal péntektől vasárnapig tartott a nagyüzem – olvasható a Zalai Hírlapban. Itt rendezték meg ugyanis a IV. Notre Dame Kupa-Fülöp Mihály Magyar Kupa tőrversenyt, melyen a rendező ZVE fiataljai is szép sikereket értek el. Három korosztály versenyzői léptek pástra, s ahogy a megnyitón Darabos Géza, a ZVE elnöke elmondta, némileg rendhagyó lesz a versenyük, hiszen ezúttal a serdülők kezdték meg a háromnapos forgatagot, majd következtek az újoncok és végül a harmadik napon a gyermek korosztályúak zárták a sort. A IV. Notre Dame Kupa a szezon utolsó fordulója is volt a Fülöp Mihály-Magyar Kupa sorozatban, ami rangsoroló pontokat adott a fiataloknak.