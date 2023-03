Vörös Istvánné, a klub nemrégiben megválasztott új vezetője elmondta, hogy zenés és szórakoztató programmal, valamint vendéglátással is készültek. A helyi előadó, Stángli Tibor énekelt slágereket a klubtagoknak, illetve színdarabot, egy közös szerzeményt is előadtak. A humoros történet szereplői egy úriasszony és egy parasztasszony volt, akik az élet dolgairól beszélgettek a buszváróban. A nőnapi mulatság jó hangulatban telt, és a tánc sem maradt el.

A rédicsi Stángli Tibor énekelt slágereket a hölgyeknek

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A nyugdíjasklubnak jelenleg közel 30 tagja van, rájuk további programok is várnak még az év folyamán. Terveznek gyógyszerészeti előadást, tájékoztatót a vegyszermentes kertészkedésről, valamint a helyi rendőrségi körzeti megbízott is bemutatkozik és hasznos információkkal szolgál a nyugdíjasoknak. Emellett szerveznek könyvbemutatót, hallhatnak úti beszámolót Malajziáról, lesz családi perecsütés, valamint szervezés alatt van több kirándulás a tagságigényei szerint, illetve a helyi amatőr alkotóknak is szeretnének kiállítást tartani.