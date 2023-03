Előbbi kiemelte: a nőnap már hagyományos program a településen, s örömmel tapasztalja, hogy azon évről évre egyre nagyobb számban vesznek részt a kisközség lakói. Az idei azonban minden eddiginél nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a rendezvényen jelen volt Bíró Béláné is, aki ez év novemberében tölti be századik életévévét.

Vigh László többek között arról beszélt, hogy a mindössze 84 lakosú települést többségében hölgyek lakják. A magyar társadalomban a nők kiemelt szereppel bírnak, ezért is foglalta bele az alkotmányba a kormányzó többség, hogy a házasság egy férfi, valamint egy nő kapcsolatából jön létre. Ugyancsak az alkotmányban rögzítették, hogy minden megfogant embernek joga van az élethez. Utóbbi kapcsán azt is elmondta Vigh László: új életet adni csak nők képesek, akik nemcsak családanyaként állják meg a helyüket, hanem munkát is vállalnak, ellátják a háztartást, s emellett „elviselik a férfiakat is, ami a legnagyobb feladat”.