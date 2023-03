A dunántúli neurológusok szakmai konferenciája, melyet 3 év kihagyással tudtak megrendezni, konzultáció, tapasztalatcsere, és a legújabb eljárásokkal ismerteti meg a résztvevőket. Ezért mondta köszöntőjében a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója, dr. med. habil Gasztonyi Beáta PhD, hogy a konzílium nem szégyen, hanem érdem. Az egybegyűlteket dr. Németh László, a vármegyei kórház neurológiai osztályának vezetője tájékoztatta, Balaicz Zoltán polgármester pedig a házigazda városról szólt néhány szót, kiemelve a sokáig nélkülözött személyes találkozások jelentőségét.

Az első előadást dr. Schwarz Attila, a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikájának professzora tartotta. Megtudhattuk, hogy 40 év felett a népesség 80 százalékát érinti a porckorongsérv, amelyet sokáig műtéttel igyekeztek gyógyítani, de a legújabb kutatások a konzervatív kezelés jó eredményeiről adnak számot, ezért a betegek türelmére számítanak az orvosok is, amikor a kisebb gyengeség és fájdalom esetén is a várakozást javasolják. Képeket mutatott, amelyek igazolták a 8 hét alatti felszívódást. A korábbi évi 4-500 műtét helyett ma 80 műtétet végeznek el.

Dr. Piski Zalán, a pécsi Fül-orr-gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáról érkezett, s az orrlyukon át végezhető agyi műtéteket mutatta be, amelyeket Pécsett több szakterületet magába foglaló munkacsoport végez. Ehhez a prezentációhoz Svédországból jelentkezett be online dr. Büki András idegsebész. A konzultáció során az orvosok mellett a szakdolgozói szekció is működött, ahol esetmegbeszélések zajlottak.