Kovács Ottó, a rendezvény házigazdája, szervezője elmondta, hogy három éve kezdődtek a találkozók, de a megismerkedés több évre nyúlik vissza, közös borbírálatok, előadások alapozták meg. Ezután merült fel az ötlet, hogy jó lenne a kapcsolatot tovább mélyíteni. Ennek eredményeként évente tartanak összejövetelt egyik évben Nagyradán, majd Zalalövőn.

Kovács Ottó hozzátette érdekességként, hogy a két vidék és borkultúrája teljesen más, míg náluk nagybirtokokon üzletszerűen borászkodnak, addig Zalalövőn inkább kisebb birtokokat gondoznak. A két vidék éghajlata is eltérő, illetve más-más fajtákkal találkozunk. A zalalövői szőlőkben több fajta direkttermő fordul elő ma is, Nagyradán ezek már csak mutatóban vannak, áttértek az európai oltványszőlőkre. De megemlítette azt is, hogy a Zalalövőn látott még használatban lévő lopótök hébért, míg náluk ez már eltűnt a használati tárgyak közül.

A találkozók kulturális összejövetelek is, felkeresik a települések nevezetességeit, megkóstolják a tájjellegű étkeket a borok mellett.

Ez alkalommal például bőrkés babfőzeléket és mártogatós paprikás perecet, vacsorára galambhúsos levest és birkapörköltet fogyasztottak. Hat pincébe látogattak el a nap folyamán, bőséges volt a borválaszték: olaszrizling, zöldveltelini, chardonnay, pátria, cserszegi fűszerest, valamint rozé és vörös fajták is kerültek a poharakba.

A következő találkozó jövőre Zalalövőn lesz, Galambos László, az ottani szervező az elmondottakat azzal egészítette ki, hogy míg ők tanulják a nagyradaiaktól a modern borászkodást, közben náluk megismerhetik még a hagyományos borkészítést.