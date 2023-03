A program nem újkeletű a községben, hiszen – mint azt Gál Lászlóné hitoktató elmondta – a lelki nap gyakorlatát évekkel korábban bevezették, ám a koronavírus-járvány miatt fel kellett függeszteni. Idén térhettek vissza a jól bevált gyakorlathoz, s bár eredetileg a szombathelyi megyéspüspököt, dr. Székely Jánost hívták, ám elfoglaltságai miatt helyette végül Kovács János plébános, illetve az a Tüske József nyugalmazott esperes-plébános látogatott el az intézménybe, aki korábban több mint egy évtizeden keresztül szolgált a közép-zalai településen.

Fotós: Gyuricza Ferenc

- A nagyböjti ráhangolódási napon ahhoz nyújtunk segítséget, hogy a gyermekek felkészülhessenek lelkileg a húsvétra. Az elmélkedésen arról beszélgettünk, hogy Isten szeret bennünket, s mi, mint az ő szeretett teremtményei, a saját szeretetünkkel válaszolhatunk neki – mondta Kovács József atya.

Kovács József azt is hozzátette: az Isten iránt érzett szeretetünket leginkább azzal mutathatjuk ki, ha igyekszünk hozzá hasonlítani. Ha törekszünk arra, hogy szent életet éljünk, illetve kiirtunk mindent az életünkből, ami eltávolít bennünket az ő szeretetétől. A plébános ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy nemcsak Isten, de embertársaink felé is szeretettel kell fordulnunk.

Fotós: Gyuricza Ferenc

Az elmélkedést követően a diákoknak lehetőséget biztosítottak a gyónásra, majd a tornateremben szentmisét tartottak. Ezen a falu érdeklődő lakossága is részt vehetett.

Gál Lászlóné lapunknak elmondta még, a lelki napra azokat a tanulókat várták, akiket szüleik beírattak hitoktatásra, ők a diákok mintegy 90 százalékát teszik ki. A többiek számára a szerdai napon más programot biztosított az iskola.