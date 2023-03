300 millió forintos eszközbeszerzés valósult meg a Kanizsai Dorottya Kórházban

Közel 300 millió forintos eszközbeszerzés valósult meg a közelmúltban a Kanizsai Dorottya Kórházban. A pályázat keretében beszereztek egy diagnosztikai mammográf készüléket, mely 3D-s képalkotásra is képes – tájékoztat a zaol.hu. Emellett egy felső kategóriás radiológiai ultrahang diagnosztikai készülék is érkezett a mammográfiás vizsgálatokra, illetve egy szintén felső kategóriás kardiológiai ultrahang készülék, valamint egy urológiai ultrahang diagnosztikai készülék is a beszerzés részét képezte. A fentiek mellett a CT és röntgen szakrendelés helyiségeiben a bútorzat is megújult.

Bombariadó, visszavont beismerő vallomás, feljelentés kényszervallatás miatt

Az elmúlt hetekben öt alkalommal érkezett bombával fenyegető elektronikus üzenet zalaegerszegi oktatási intézményekhez. A rendőr-főkapitányság március 14-én kiadott közlése szerint a nyomozók azonosították, elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a bombariadóval érintett egyik iskola 15 éves tanulóját – tájékoztat a Zalai Hírlap. A kamasz a kihallgatásán a bűncselekmény elkövetését elismerte, majd március 13-án visszavonta, szülei pedig a kihallgatás körülményei miatt panaszt tettek az illetékes ügyészségnél. A vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Jánky Judit a Zalai Hírlap érdeklődésére közölte, kényszervallatás bűntette miatt érkezett feljelentés a beismerő vallomás felvételével kapcsolatos jegyzőkönyv elkészültének körülményeit kifogásolva. Az erre tekintettel indított nyomozás a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségen folyamatban van. Információink szerint a bombával fenyegető másik négy elektronikus levél elkövetőit keresik, folytatja a rendőrség a nyomozást ismeretlen tettes ellen közveszéllyel fenyegetés megalapozott gyanúja miatt.

Önkormányzati ülést tartottak Lentiben

Elfogadták a képviselők a legutóbbi közgyűlésen a Lenti Mesevár Óvoda vezetője, Szabóné Zakó Krisztina javaslatát, így a következő nevelési évre 2023. május 2-án, kedden és 2023. május 3-án, szerdán írathatják be gyermekeiket a szülők az intézménybe – írja a zaol.hu. Jóváhagyták továbbá a a Volánbusz Zrt. által tervezett menetrend-módosítást a 6576. számú Lenti-Rédics-Csesztreg-Ramocsa-Magyarföld autóbuszvonalon. Eszerint április 2-től a lakossági igényeket figyelembe véve Lentiből munkanapokon 16 órakor Rédicsen át, Lendvajakabfa érintésével Bagladig közlekedő járat Lentiből 5 perccel később, 16:25-kor indul és lerövidítve, csak Rédicsen a Petőfi utcáig közlekedik. A Bagladról munkanapokon 17 órakor a rédicsi kultúrotthonig közlekedő járat megszűnik. A Lentiből munkanapokon 16:45-kor Rédicsen át, leszállók jelentkezése esetén Bagladig közlekedő járat Lentiből 15 perccel korábban, 16:30-kor indul.

Nagyböjti lelki napot tartottak szerdán a tófeji iskolában

A húsvétra való felkészülés jegyében nagyböjti lelki napot tartott szerdán a tófeji Kincskereső Általános Iskola. A diákok közös elmélkedésen és szentmisén vehettek részt, ezeket Kovács József gellénházi plébános vezette – tudósít a Zalai Hírlap. A program nem új keletű a községben, hiszen – mint azt Gál Lászlóné hitoktató elmondta – a lelki nap gyakorlatát évekkel korábban bevezették, ám a koronavírus-járvány miatt fel kellett függeszteni. Idén térhettek vissza a jól bevált gyakorlathoz. Az elmélkedést követően a diákoknak lehetőséget biztosítottak a gyónásra, majd a tornateremben szentmisét tartottak. Ezen a falu érdeklődő lakossága is részt vehetett. A lelki napra azokat a tanulókat várták, akiket szüleik beírattak hitoktatásra, ők a diákok mintegy 90 százalékát teszik ki. A többiek számára a szerdai napon más programot biztosított az iskola.

Új időpontban a miklósfai répafőző fesztivál

Két év kényszerű szünet után ismét megrendezik a répafőző fesztivált Miklósfán, a Mindenki Házában, jelentette be a szervezőbizottság. A városrészben működő közművelődési és városszépítő egyesület új időpontot jelölt ki a fesztiválnak, április 15-én várják a főzőcsapatokat a megmérettetésre, a látogatókat pedig a kóstolásra – tudósít a zaol.hu. Dr. Lajkó Mihály egyesületi elnök elmondta: érdemes lesz idén is kilátogatni a rendezvényre, hiszen a répás finomságok kóstolása mellett színes kulturális programok, kézművesvásár is várja a vendégeket. A Miklósfai Szirének és Szikrák Néptáncegyüttes műsora mellett érkezik Auth Csilla, a napot pedig a Strong zenekar utcabálja zárja. A rendezvényre a 14 év felettieknek 1500 forint lesz a belépő, amelyből 1000 forint lefogyasztható.

Hangulatos húsvéti dekorációk Letenyén

A közelgő húsvéti ünnepek jegyében cserépnyulakkal népesítette be a város központjában található virágkoszorú állványt a Letenyéért Közéleti Egyesület – írja a zaol.hu. A hangulatos dekoráció mellé készült egy szelfipont is, utóbbit szalmából alakították ki a civil szervezet önkéntesei.

Pingpongversenyt rendeztek Lentiben

Az elmúlt hétvégén első alkalommal rendeztek a mumori városrészben, a Margaréta Tekézőben hagyományteremtő szándékkal asztalitenisz-versenyt az érdeklődőknek – olvasható a Zalai Hírlapan. A szervezők elmondták, hogy egyrészt szeretnék a sportágat népszerűsíteni, mely talán kissé háttérbe szorult napjaikra, illetve egyúttal bővítik a kínálatot, a teke és a darts mellett újabb lehetőséget kínálnak. Az eseményre szép számmal jelentkeztek fiatalabbak és idősebbek egyaránt: 15 gyerek, köztük egyetlen lány, 6 női és 17 férfi játékos nevezett. A helyiek, környékbeliek mellett Zalaegerszegről és Salomvárról is érkeztek jelentkezők. A verseny sikeresen lezajlott, a sportszerű mérkőzéseket remek hangulat kísérte, végül a szervezők vendégül látták a résztvevőket.