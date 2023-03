Balaicz Zoltán polgármester emlékeztetett rá, hogy az önkormányzat az évi 5 milliárd forintos költségvetéséből 3-400 millió forintot tud fordítani a város 869 közterületére - útra, járdára, térre. Ezért nagy segítség, hogy a Pózva utcai, összesen 174,5 millió forintba került munkálatokat a központi költségvetés által támogatott Kovács Károly városépítő programból finanszírozták.

Vigh László országgyűlési képviselő kiemelte, Pózva fejlődésére jótékonyan hatott, hogy 1963-ban a városhoz csatolták. A zalaegerszegi településrészek aranyos fejlesztésének egyik példája ez a beruházás is, tette hozzá.



Németh Gábor önkormányzati képviselő arról számolt be, hogy a 800 lakosú településrész fő közlekedési útvonalán számos helyen megsüllyedt a burkolat, ez indokolta a beavatkozást. A munkálatok során a Dr. Jancsó Benedek és a Vasút utca között 712 méteren, a Vasút utcában 80 méter hosszban és teljes szélességben építették ki az új burkolatot. A munkálatok részeként a Pózva utca 85-nél a buszöblöt átépítették, a buszfordulót felújították. A csapadékot elvezető nyílt árkokat 130 méter hosszon kitisztították, profilozták, rajtuk hat átereszt átépítették. Korábban, 2020-tól kezdődően megtörtént az utcában az ivóvíz- és a szennyvízhálózat rekonstrukciója is. Az idei tervek között szerepel a Vasút utca további 180 méterének felújítása is, ennek része lesz száz méteren a szennyvízcsatorna rekonstrukciója.