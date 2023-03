A tavasz érződik a 35 hektáros zalalövői Borostyán-tó körül is. A gát mentén a sarjadó fák kivágott, elszállításra váró ágai hevernek, de más megújítási munkák nyomai is felefedezhetők a tó körül. Gyarmati Antal polgármester elmondta, hogy a tó gátjának belső, vízoldali rézsűjét tisztították meg, s eltávolították a tó nyugati oldalán található tuskósarjadékokat is. Még tavasszal a Borostyán-tó körül vezető gyalogút javítása is megtörténik, valamint a strand területén elvégzik a szükséges karbantartásokat.

Tavasz a zalalövői Borostyán- tónál

Fotós: Győrffy István