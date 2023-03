A Muravidéken már az elmúlt hét végén megkezdődött az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékező ünnepségek sorozata, hiszen Szlovéniában a magyar nemzeti ünnep nem tartozik a munkaszüneti napok közé. A magyarlakta szlovéniai települések közül elsőként idén is Hodoson emlékeztek ünnepi gálaműsorral, koszorúzással. A helyi magyar közösség vezetője ezt megelőzően mondta el figyelemfelkeltő beszédét, amiben reflektálva a szlovéniai magyarság megosztottságára, a 175 évvel előtti eseményeket állította szembe napjaink történéseivel. Mint mondta: annak idején tisztában voltak vele forradalmárok, ha összefognak, megsokszorozódik erejük, azáltal pedig sorsfordító tettekre is képesek lehetnek. Ezzel szemben napjaink társadalmára a széthúzás és ellenségeskedés jellemző, pedig a márciusi eszmék ma is érvényesek, azok követésével tudnánk saját gyermekeinknek példát mutatni.